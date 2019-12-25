Terör örgütü PKK şüphelisi 25 zanlıya hapis istendi
|25 Aralık 2019 10:16
|Yazdır
Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 7'si tutuklu 25 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen 7'si tutuklu 25 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, zanlıların parti ve dernek faaliyetleri adı altında legal görünümlü illegal faaliyetler yürüttükleri belirtildi.
Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler elde edildiği aktarılan iddianamede, "Şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, ülke genelinde legal görünümlü organizasyon adı altında 'kırsala katılım' ve 'örgütlenme' faaliyetleri içerisinde oldukları ve söz konusu örgütsel faaliyetlere yönelik gerçekleştirilmesi muhtemel operasyonların önüne geçmek amacıyla bahse konu organizasyonların, HDP gençlik meclislerini legal zırh/paravan olarak kullanmaya başladıkları ve örgütle hiyerarşik bağlantı kurdukları, sürekli çeşitli ve yoğun faaliyetler sergileyerek örgüte üye oldukları, bu suretle üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadeleri kullanıldı.
İddianamede savunmalarına yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.
Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski Askeri Yargıtay üyesi Zeybel'e FETÖ'den hapis istendi
25 Aralık 2019 11:46
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
25 Aralık 2019 11:45
|FETÖ'nün 'polis öğrencileri sorumlusuna' hapis cezası
25 Aralık 2019 10:45
|Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
25 Aralık 2019 10:44
|Ankara'da ByLock operasyonu: 8 gözaltı
25 Aralık 2019 10:36
|Jandarmada 35'i muvazzaf 36 askere FETÖ gözaltısı
25 Aralık 2019 10:17
|FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 5'i aktif görevde 19 gözaltı
25 Aralık 2019 10:03
|İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılması soruşturması: 20 gözaltı
25 Aralık 2019 09:59
|Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı
25 Aralık 2019 09:50
|Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
25 Aralık 2019 09:38