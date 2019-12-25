Jandarmada 35'i muvazzaf 36 askere FETÖ gözaltısı
|25 Aralık 2019 10:17
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli 22 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla şüphelilerden 11'inin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği duyuruldu.
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