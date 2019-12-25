CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
|25 Aralık 2019 10:16
|Yazdır
Cumhuriyet Halk Partisi yaptırdığı ankete göre, oy oranları yüzde 35,1, Ak Parti'nin ise yüzde 32,4 çıkıyor.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'den aldığı anket sonuçlarını bugün ki köşesinde paylaştı.
Anket sonuçlarına göre, CHP'ye yüzde 35,1, Ak Parti'ye, yüzde 32,4, MHP'ye yüzde 10, HDP'ye yüzde 9,9 İyi Parti'ye yüzde 9,4, diğerlerine ise yüzde 3,2 oy çıkıyor.
CHP kendi yaptırdığı ankete bakılırsa ilk defa Ak Parti'nin önüne geçmiş oluyor.
Yerel seçimlerden bu yana CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlarının da oy oranlarının arttığı belirtiliyor.
CHP ilk kez AK Partiyi geçtiMUHARREM SARIKAYA (@msarikaya6) 25 Aralık 2019
CHP başkanlığını elinde tutuğu 11 büyükşehirde AK Partiyi 3 puan geçti; geçen seçim aynı illerde 7 puan gerideydi
***Libyada Hafter yeni devlet dahi kursa fark etmez; Libya Mutabakatı devam eder..https://t.co/7cyU3mvwBf @haberturk aracılığıyla
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İYİ Partili Çıray'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
25 Aralık 2019 12:05
|'Taşımacılık sektöründe dünyada ilk 20 ülke arasındayız'
25 Aralık 2019 11:50
|Mansur Yavaş: Aygün'le yapılan görüşmeden haberim yoktu
25 Aralık 2019 11:35
|Bakan Dönmez: 3 tedbirle faturanızı yıllık 720 TL düşürebilirsiniz
25 Aralık 2019 11:23
|Bakan Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz
25 Aralık 2019 11:16
|İmamoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: İhanet değil cinayet
25 Aralık 2019 09:54
|Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
25 Aralık 2019 09:42
|Mansur Yavaş: Darbe başarılı olsaydı en karlı Aygün çıkardı!
25 Aralık 2019 09:18
|CHP Beyoğlu adayı Taş: Parti içerisinden 'Cumaya git' dediler
25 Aralık 2019 09:14
|Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
25 Aralık 2019 03:08