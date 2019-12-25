'Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var'
|25 Aralık 2019 10:27
|Yazdır
Sigortasız ve kaskosuz araç sayısının çok yüksek olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde Ekim ayı sonu itibarı ile 23,1 milyon aracın 7,6 milyonu sigortasız, 18,4 milyonu ise kaskosuz. Her yıl 500 bin ile 1 milyon arası araç kazaya karışıyor. Dolayısıyla trafikte sigortalı ve kaskolu araç sayısını artıracak hamleler yapılmalı. Sigorta şirketleri paket indirimler ile araç sahiplerine teşvik indirimi getirmeli" dedi.
Trafikte tehlike arz eden durumları ortadan kaldırmak için sigorta şirketlerinin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafikte kazaya karışan araçlar hepimiz için tehdit oluşturuyor. Bazen suçlu yere, bazen hiç farkında olmadan kazaya karışabiliyoruz. Her ay 30 binin üzerinde, her yıl 500 bin ile 1 milyon arasında trafik kazası yaşanıyor. Dolayısıyla trafikte sigorta ve kaskonun olmanın önemi büyük. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre geçtiğimiz yıl Ekim ayı sonundan bu yıl Ekim ayı sonuna kadar sigortalı araç sayısı yüzde 3 artarken, kaskolu araç sayısı yüzde 3 azaldı. Geçtiğimiz yıldan bu yıla da hem sigorta hem kasko fiyatlarında yüksek oranlarda artış gerçekleşti. Trafikte herkes için tehdit oluşturan sigortasız ve kaskosuz araçların bu durumunu ortadan kaldırmak için sigorta şirketleri elini taşın altına koyarak fiyatlarda indirime gitmeli. Sigorta ve kasko paket indirimleri ile araç sahiplerini teşvik etmeli" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İcradan satılık... 950 bin TL'lik aracın fiyatı 475 bin TL
24 Aralık 2019 12:26
|Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay
23 Aralık 2019 22:21
|Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak
23 Aralık 2019 15:54
|Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler
23 Aralık 2019 12:21
|Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
23 Aralık 2019 09:05
|2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
23 Aralık 2019 01:23
|İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
22 Aralık 2019 11:15
|Otomotiv pazarının yılı 500 binin altında kapatması bekleniyor
22 Aralık 2019 11:05
|LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar
19 Aralık 2019 23:43
|Sürücüler akın etti! Sıfır kilometre araç kalmadı
19 Aralık 2019 23:33