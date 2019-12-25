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Resim öğretmeni, öğrencilerin sokakta bulduğu kedileri sahiplendiriyor

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki İlkkurşun Ortaokulu'nda resim öğretmeni Şeyda Yılmaz, öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin verip, birkaç gün içinde de sahiplenecek kişileri buluyor. Dersi kucağında kediyle anlatan Yılmaz, öğrencileriyle birlikte hayvan sevgisine dikkat çekiyor
 25 Aralık 2019 10:52
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Resim öğretmeni, öğrencilerin sokakta bulduğu kedileri sahiplendiriyor

Karabağlar'daki İlkkurşun Ortaokulu'nda resim öğretmenliği yapan Şeyda Yılmaz, daha önce hayvanlarla ilgili projeler hazırlayıp, sokak kedileri için damacanalardan mama kabı ve kulübeler yaptı. Kızının eve kedi almak istemesiyle hayvan sevgisi artan Yılmaz, şimdi de öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin veriyor. Yılmaz, birkaç gün içinde sahiplenecek kişileri de bulurken, geçen sürede kedilere, öğrencileriyle sınıfta bakıyor. Dersi kucağında kediyle anlatan Yılmaz, öğrencileriyle birlikte hayvan sevgisine dikkat çekiyor.

'MERHAMETLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Projeleriyle birçok öğrencisine hayvanları sevdirdiğini aktaran Şeyda Yılmaz, şunları söyledi

Öğrencilerim, anneleri yanında olmayan yavru kedileri, yaralı kedileri bana getiriyor. Bir kedi geldiğinde akşama kadar sınıf sınıf geziyorum. Bir öğrenciye ya da onların bir tanıdıklarına sahiplendiriyorum. Akşama kadar kaybolmasın, diye de kedileri derslere sokuyoruz. Çocuklar bu durumu çok kanıksadı. Yavru kedilere merhamet etmeyen bireyler yetiştirmek istemiyorum. Yaralı gördüğü bir kediyi sokakta bırakan bir çocuğun, ileride topluma yararlı, iyi kalpli biri olacağını düşünemiyorum. Bu dünyada üstün değiliz, sadece zeka gibi özelliklerimiz bakımından üstünüz. Bunun getirdiği bir sorumluluk olmalı. Diğer canlıların yaşam hakkına müdahale etmeyip, onlar için elimizden geleni yapmalıyız. Kediler dersi etkilemiyor. Matematik dersine giren arkadaşım, arada kediyi alıyor 5 dakikalığına, çocuklar tekrar motive oluyor. Çizim yaparken aslında canlı modelden çizim yapılır fakat bizim böyle bir imkanımız yok. Biz burada karakalem örnekler üzerinden çiziyoruz. Yavru kediler bizim canlı modelimiz oluyor. Bugüne kadar bu şekilde onlarca kedi sahiplendirdim. Hasta kedileri tedavi ediyorum. Evimde de biri görme engelli iki kedim var. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin de önceliği engelli hayvanlar olsun.

'DERSE KATKISI OLUYOR'

Öğrencilerden Münirhan Kahraman (13), Kediler dersi engellemiyor. Daha çok katkısı oluyor. İlk geldiğinde pek alışamıyorduk; fakat daha sonra hayvanlara daha yakın olduk. Evimizin bahçesindeki kediye de su götürüyorum dedi.

Öğretmenleri sınıfa kediyle girdiğinde arkadaşlarının heyecanla baktığını anlatan Enisagül Bağlam (14) ise Hayvanlarda değişik bir şey var, onları çok seviyoruz. Şeyda hocam onları derse getirdiğinde motivasyonumuz artıyor. Onlara yuva bulmaya çalışıyoruz. Derslere daha çok gelmek istiyoruz. Sokak hayvanlarına su götürüyorum, mama götürüyorum diye konuştu.

'DERSE İLGİM ARTTI'

Öğretmeninin getirdiği kedilerden birini sahiplenen İrem Güvendik (13) de Yaklaşık 1 ay önce bulunan kedinin boynunda yarası vardı. Veterinere götürdükten sonra Şeyda hoca sınıf sınıf dolaştı. Ben de zaten kedi sahiplenmek istiyordum, ailemi aradık, kabul ettiler. Daha sonra da okul çıkışında kediyi eve götürdüm. Ailem de hayvanları çok seviyor, o yüzden hiç sıkıntı olmadı. Onun evde dolanması çok güzel, insana çok huzur veriyor. Derslerde de kedilerin burada olması eğlenceli oluyor. Normalde de sokakta bir kedi gördüğüm zaman aç mı değil mi, diye düşünüyordum. Sahiplendikten sonra artık her gördüğümde kedileri besliyorum dedi.

Öğrencilerden Ceren Kaplan (13) ise Normalde resimle fazla uğraşmıyordum, hocam sayesinde ilgim gelişti. Kurslarına katıldım. Hocamın hassasiyetinden etkilenerek hayvan sevgim arttı ve daha çok kedi resimleri çizmeye başladım. Güzel sanatlara hazırlanmak istiyorum, yetenek sınavlarına hazırlık oluyor benim için diye konuştu.
DHA
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