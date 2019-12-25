Mansur Yavaş: Aygün'le yapılan görüşmeden haberim yoktu		 
Kanal İstanbul'un ÇED raporunda 200 akademisyen imzası		 
Bakan Dönmez: 3 tedbirle faturanızı yıllık 720 TL düşürebilirsiniz		 
Bakan Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz		 
Jandarmada 35'i muvazzaf 36 askere FETÖ gözaltısı		 
Yolcu uçağı köprüye sıkıştı Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Adana'yı Kozan ilçesine bağlayan D815 kara yolunun çalışma yapılan bir bölümünde kuvvetli sağanaktan dolayı çökme meydana geldi
 25 Aralık 2019 10:56
Yazdır
Adana'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Adana'yı Kozan ilçesine bağlayan D815 kara yolunun çalışma yapılan bir bölümünde kuvvetli sağanaktan dolayı çökme meydana geldi.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokağı su bastı.

Adana ve çevresinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar, D815 kara yolunun Adana'dan Kozan'a gidiş istikametinde Kılıçlı Göleti mevkisinde çökmeye sebep oldu.

Karayolları ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirirken çökme meydana gelen bölgede çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İŞKUR katkısıyla yeni bakırcı ustaları yetişiyor
25 Aralık 2019 12:00		 Adana Valisi Demirtaş'tan kentteki sağanağa ilişkin açıklama
25 Aralık 2019 11:32
Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
25 Aralık 2019 10:30		 Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
25 Aralık 2019 10:20
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor
25 Aralık 2019 10:12		 Yozgat'ın yöresel lezzeti de askıya çıktı
24 Aralık 2019 23:28
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
24 Aralık 2019 23:13		 Mahsur kalan ambulansın imdadına iş makinesi yetişti
24 Aralık 2019 22:36
Sivas - Tokat kara yolunda aksamalar yaşanıyor
24 Aralık 2019 22:30		 Erciyes'te tipi etkili oldu
24 Aralık 2019 21:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - İYİ Partili Çıray'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması12:03 - ASO Başkanı Özdebir'den asgar ücret önerisi12:00 - İŞKUR katkısıyla yeni bakırcı ustaları yetişiyor11:58 - Bu okulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor11:58 - Ersun Yanal'dan Ali Koç'a rest: Memnun değilseniz bırakayım11:56 - Derbinin hakemi Cüneyt Çakır'a bu hafta görev yok11:53 - Evde yapılan konserveler ölümcül olabilir11:50 - 'Taşımacılık sektöründe dünyada ilk 20 ülke arasındayız'11:46 - Eski Askeri Yargıtay üyesi Zeybel'e FETÖ'den hapis istendi11:45 - Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
11:42 - Ekonomik göstergeler 2020 için umut veriyor11:38 - Ürettiği F1 simülatörlerini 27 ülkeye ihraç ediyor11:35 - Trabzon'daki yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı11:35 - Mansur Yavaş: Aygün'le yapılan görüşmeden haberim yoktu11:32 - Adana Valisi Demirtaş'tan kentteki sağanağa ilişkin açıklama11:30 - Lojistik Master Planı tanıtıldı11:25 - Kanal İstanbul'un ÇED raporunda 200 akademisyen imzası11:23 - Bakan Dönmez: 3 tedbirle faturanızı yıllık 720 TL düşürebilirsiniz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evlilik 4
öfori 2
çok konuşma 4
farketmez 1
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 5
akıllı devletler 1
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 1
nasıl desem 4
var saymak 2
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
SON İLANLAR
Bayat Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
DSİ Lüleburgaz Sondaj Şube Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 5 İşçi Alacak
İzmir Kiraz Belediyesi 17 İşçi Alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 4 İşçi Alacak
İstanbul İgdaş 12 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnsaat Hizmetleri 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam