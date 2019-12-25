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Gram altın 286 lira seviyelerinde

Gram altın 286,1 lira, çeyrek altın 470 lira ve Cumhuriyet altını 1.920 liradan işlem görüyor
 25 Aralık 2019 10:57
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Gram altın 286 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 286,1 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 286,7 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 286,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 470 lira, Cumhuriyet altını da 1.920 liradan satılıyor.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.490 doların kırılması ile yükselişi hızlanan ve günü yüzde 0,9 artışla 1.499 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.498 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ve Avrupa'da piyasaların Noel tatiline girmesi dolayısıyla yurt içinde altın fiyatlarının yatay bir seyir izlemesinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan gram altında 289 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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