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MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: Bir yılda mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenlerinin yüzde 35'i işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu
 25 Aralık 2019 11:13
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MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu yıl 18 bin atölye ve laboratuvar dersi öğretmeninin, işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi aldığını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde bir yılda atılan önemli adımların sürdürülebilirliğinin sağlanması için alan öğretmenlerinin işbaşı eğitimleri ve mesleki gelişimleriyle ilgili kapsamlı bir paket hazırladıklarını ifade etti.

Bu yıl için başlangıçta 8 bin 400 öğretmenin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planladıklarını belirten Özer, yeni iş birlikleri ile bu sayıyı 10 bine çıkarttıklarını söyledi.

Bu hedefe 2019'un ilk 8 ayında ulaşınca bu yıl işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını 15 bin olarak güncellediklerini anlatan Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Düzenlediğimiz merkezi ve mahalli eğitimlerde bu yıl toplam 18 bin atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni, işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. Böylece 2019 yılında öğretmen eğitimiyle ilgili koyduğumuz hedefin de üzerine çıktık. Bu kapsamda bir yılda mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenlerinin yüzde 35'i işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. Bunun yanında işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alan öğretmen sayısı 2018 yılına göre 7 kat arttı."

- Eğitimler sektörlerle iş birliği içinde gerçekleştirildi

Mesleki ve teknik eğitim alanında çok güçlü iş birlikleri kurduklarının ve bunun meyvelerini kısa sürede almaya başladıklarının altını çizen Özer, "2019 yılında 18 bin öğretmenimize verdiğimiz işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin yüzde 95'ini sektörlerle kurduğumuz işbirlikleri sayesinde verdik. Bu sonuç mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurulan güçlü iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Özer, süreçte, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile sektör temsilcilerinin büyük katkısı olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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