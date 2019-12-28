Aktüerya mezunları, mühendislik ilanlarına başvuru yapabilir mi?

Yükseköğretim Kurulu; "Mühendislik Fakültelerinin bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme ve endüstri bölümlerinden, fen ve eğitim fakültelerinin matematik ve bilgisayar teknolojileri üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik ya da bunlar denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki kurumlardan mezun olup alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak" şartlı ilanlara, Aktüerya Bilimleri bölümünden lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören adayların başvuru yapamayacağına karar vermiştir.

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