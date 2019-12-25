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Bakan Dönmez: 3 tedbirle faturanızı yıllık 720 TL düşürebilirsiniz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maliyet kadar verimliliğin de önemli olduğuna işaret ederek, akkor flaman yerine LED lambalara geçilerek yıllık 100 lira, kombiyi bir derece düşük sıcaklıkta çalıştırarak yıllık 120 lira ve akıllı termostat kullanarak yıllık 500 liraya varan miktarların vatandaşın cebinde kalacağını bildirdi.
 25 Aralık 2019 11:23
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Bakan Dönmez: 3 tedbirle faturanızı yıllık 720 TL düşürebilirsiniz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çatı ve cephelerde güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs'tan bugüne kadar sanayi tesislerimizden toplam 610 megavatlık üretim için 775, mesken abone grubundan toplam 12 megavat üretim için 1188 başvuru aldık." dedi.

Dönmez, Enerji Tüketici Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu yılki toplantının temasının "iyi uygulamalar" olduğunu söyledi.

Enerjinin dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerden bağımsız olmadığına işaret eden Dönmez, bu durumun özellikle kaynak zengini olmayan ülkeler için öngörülebilirliği zorlaştırdığını dile getirdi.

Dönmez, uluslararası para ve enerji piyasalarındaki konjonktürel oynaklık ve kırılganlığın maliyet bileşenlerinin yönetilmesini de zorlaştırdığını belirterek, "Bu durumun etkilerini azaltmanın yolu da daha fazla yerli ve yenilenebilir kaynağın sisteme dahil edilmesiyle mümkündür. Son üç yılda bu anlamda çok ciddi adımlar attık. Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimizi bu yıl yüzde 62 seviyelerine yükselttik." diye konuştu.

Gelecek 30-40 yıl boyunca elektrik talebinin sürekli artacağına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Dünyadaki dijitalleşme, yapay zeka kullanım seviyesi arttıkça ve elektrik kullanımının farklı alanlara yayılmasıyla, arz-talep dengesindeki hızlı değişimler yoğun olarak elektrik tarafında yaşanacak. Böylesi bir gelecekte ithal kaynaklara bağımlı yaşayamayız. Bu, hem maliyetlerin kontrolü hem de sürdürülebilirlik açısından imkansız. Bu gerçeğin bilincindeyiz. Bu nedenle 'Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir' mottomuzu dilimizden asla düşürmüyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine bu anlayışı yerleştiriyoruz. Biliyoruz ki yerli ve yenilenebilir enerji olmadan bağımsız enerjiden asla söz edemeyiz. Bağımsız bir enerji sektörü olmadan da maliyetleri istediğimiz seviyelere getiremeyiz. Burada kamu ve özel sektör olarak ciddi bir yatırım sürecindeyiz fakat bizim için önemli bir nokta da enerjide bağımsızlığın mümkün olduğunca tabana yayılması."

- Tasarruf önerileri

Bakan Dönmez, tüketicilerin enerjide daha aktif olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Bu durum, gelirin eşitlikçi dağılımı için de çok önemli. Bu sebeple çatı ve cephelerde güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs'tan bugüne kadar sanayi tesislerimizden toplam 610 megavatlık üretim için 775, mesken abone grubundan toplam 12 megavat üretim için 1188 başvuru aldık ancak bu daha ilk dalga." dedi.

Kendi elektriğini üretmeyi bir vatandaşlık hakkı olarak gördüklerini vurgulayan Dönmez, teknik olarak elektrik sistemi elveriyorsa tüm vatandaşların elektrik üretebileceğini söyledi.

LED LAMBALARA GEÇTİĞİNİZDE YILLIK 100 LİRA CEBİNİZDE KALIR

Dönmez, maliyet kadar verimliliğin de önemli olduğuna işaret ederek, akkor flaman yerine LED lambalara geçilerek yıllık 100 lira, kombiyi bir derece düşük sıcaklıkta çalıştırarak yıllık 120 lira ve akıllı termostat kullanarak yıllık 500 liraya varan miktarların vatandaşın cebinde kalacağını bildirdi.

Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama yapılamayacağını hatırlatan Dönmez, 1 Ocak 2011'den bu yana en düşük C sınıfı enerji kimlik belgesi olmayan binaların ruhsat alamadığını ifade etti.

- "Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olacaktır"

Dönmez, tüketiciyle normal zamanda iyi iletişim kuramayan şirketlerin, kriz zamanlarında asla dertlerini anlatamayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Krizin açacağı zararın maliyet boyutuna girmiyorum bile. Daha önce gaz ve elektrik dağıtım sektörüyle yaptığımız toplantılarda üzerinde ısrarla durdum. Bu işin ticari sorumluluğu her ne kadar sizde olsa da vatandaşlarımızla iyi iletişim kurulmaması durumunda sorunlar bizlere kadar ulaşıyor. Bu durumun bizlere kadar yansıması şirketlerimiz açısından bizim nezdimizde dezavantajlı bir durum. Böylesi bir durumda önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olacaktır. Bu seneki en önemli konularımızdan biri de iyi uygulamalar. Öğrenen, öğreten ve yaygınlaştıran bir enerji sektörü için iyi örnekleri de birbirimize mutlaka anlatalım. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik yeni ve yenilikçi uygulamaları ve müşteri ilişkilerinde orijinal yaklaşımları destekliyoruz. Bu uygulamaları sonraki zirvelerimizde de ödüllendirmek arzusundayız. Bu sebeple önümüzdeki 3-4 ayı iyi değerlendirin. Ticaret Bakanlığımız da burada, jüriye onları da alarak bir yarışma da yapabiliriz."

Enerji personeline yönelik saldırılara değinen Dönmez, "Enerjinin ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşması için büyük özveriyle çalışan personele yapılan saldırıları hiçbir şekilde onaylamayız. Her türlü şiddetin hukuken de takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Dönmez, yerli otomobile ilişkin olarak da "Bu hafta lansmanı yapılacak yerli otomobille birlikte depolama sistemleri de Türkiye'de yerli bir sanayiye dönüşmüş olacak. Biz sadece üreten değil, aktif bir tüketici hedefliyoruz. Tüketicilerimizin bu dönüşüm ve değişimden karlı çıkmasını sağlamaya da gayret ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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