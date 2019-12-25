Yükseköğretim Kurulu, eğitim programları danışma kurulu toplandı

Yükseköğretim alanında ihtiyaç odaklı planlamalar yapmak, yeni açılacak programlar ve kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun beşinci toplantısı YÖK'te gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK'ten yetkililer katıldı.

Toplantıda YÖK tarafından 2019 YKS programlarında gerçekleşen yüksek doluluk oranına ilişkin bir sunum yapıldı. 2019 yılında gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantılarındaki sonuçlar da dikkate alınarak YÖK'te alınan kararlara ilişkin bilgi verildi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Müteakip Danışma Kurulu Toplantısında, Sağlık Bakanlığı yetkililerince 2020 YKS işlemlerinde değerlendirilmek üzere sağlıkla ilgili alanlardaki Bakanlığın projeksiyonunun komisyona sunulması kararlaştırıldı.