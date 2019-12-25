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Trabzon'daki yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Trabzon'da iki gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
|25 Aralık 2019 11:35
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Trabzon'da iki gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İl genelinde birçok alanda etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.
Bahçelerinde temizlik yaparken yangına neden olduğu ileri sürülen bu kişilerin ifadelerine başvuruldu.
Yangınlarla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.
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