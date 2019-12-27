Son yıllarda tarihi, kültürü ve doğası ile adından sıkça söz ettiren Vietnam, Güneydoğu Asya denilince akla ilk gelen ülkeler arasına girmeyi başardı. Daha önceleri sadece Vietnam - Amerika savaşı filmlerinden tanıdığımız bu ülkeyi, artık çoğu gezginin sosyal medya hesaplarından veya hakkında birçok tv programı yapılmasıyla daha da yakından tanımaya başlıyoruz. Vietnam hakkında bilmeniz gereken bir diğer konu ise Vietnam'ın Türkiyeye vize uyguluyor olmasıdır. Bu yazımızda 5 adımda Vietnam vizesi nasıl alınır açıklıyoruz. Bütün sürecin online ilerlediği Vietnam vizesi başvurusu için pasaport ve uçak biletleri yeterli oluyor.

Online Vietnam Vizesi Başvurusu

Vietnam vizesi online alınabildiği için, Türkiye'de olmasanız bile vize başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz. Bunun için ise güvenilir bir yerel acenta ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Direkt olarak Vietnam'da servis veren Vietnam Rehberi adlı Türk seyahat danışmanlık firması, online Vietnam vize başvuru formu sayesinde bütün süreci online tamamlamanıza olanak tanıyor.

1. Adım: Resmi websitesi adresine giriş

Vietnam Rehberi resmi sitesine vietnamrehberi.com üzerinden giriş yaparak, anasayfada bulunan "şimdi başvur" butonuna tıklamak.

2. Adım: Vietnam vize başvuru formu

Şimdi başvur butonuna tıkladıktan sonra açılan Vietnam vize başvuru formunu doldurarak, online Vietnam vizesi başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz.

3. Adım: Onay emaili

Formu eksiksiz olarak doldurunca, formda verilen email adresinize başvurunuzun ulaştığına dair onay emailinin geldiğinden emin olunuz. Bu adımda herhangi bir sorunla karşılaşmamak için sizinle iletişime de geçiyorlar.

4. Adım: Vietnam vize onay mektubu

Başvurudan sonra ortalama 10 gün içerisinde, Vietnam vize onay mektubu bir diğer adıyla C1 belgesi çıkınca size email yoluyla yolluyorlar. Vize onay mektubunuzu aldıktan sonra ödemenizi online olarak yapabiliyorsunuz.

5. Adım: Vizeyi pasaporta işletme

En son adımda vizeyi pasaporta işletmek kalıyor. Bu adımı da zaten seyahatiniz sırasında, Vietnam'a varınca havalimanında, vize onay mektubunuzun ibrazını yapınca yapıyorsunuz.

Vietnam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Vietnam 90 milyonluk nufusu ve nufusunun yarısı kadar da motora sahip olması ile motor cenneti diyebiliriz. Toplu taşıma ağı Türkiye'de olduğu kadar geniş ve gelişmiş olmadığı için halk her yere motor kullanarak gitmektedir. Bu yüzden eğer Vietnam'a seyahat ediyorsanız ve motor kullanabiliyorsanız seyahatiniz daha da renkli geçecektir. Ülke S şeklindedir ve başkent Hanoi'den güneyde ki Ho Chi Minh - Saygon şehri uçakla 2 saat sürmektedir. Vietnam'da şehirlerarası yollar düzgün olmadığından, eğer iki şehir arasında otoban yok ise otobüs yolculuğu pek önerilmez. Vietnam dili Vietnamca olup konuşulması en güç diller arasındadır. 6 farklı ses tonu içerdiğinden dolayı, teleffuzda Çinceden bile daha zordur. Vietnam dini ise resmiyette budizm olsa da halkın çoğu farklı dinlere de inanmaktadır.

Vietnam'da Gezilip Görülmesi Gereken Yerler

Eğer başkent Hanoi'deyseniz, Ho Chi Minh anıtını, Vietnam'ın ilk üniversitesini (Edebiyat tapınağı olarak da geçer), Hoan Kiem gölünü, Old Quarter sokaklarını, evlerin arasından geçen tren raylarını görmeyi unutmayınız.

Hanoi çevresinde ki görülecek yerler ise, günübirlik turlar ile ulaşabileceğiniz binlerce ufak adadan oluşan Ha Long Bay, ve Ninh Binh şehrinde bulunan, UNESCO tarafından da koruma altına alınmış Trang An parkı. Vietnam vizesi başvurunuzu yaptığınız acenta vasıtası ile günübirlik Vietnam turu servisi de edinebileceğinizi unutmayın.

Eğer güneyde, Ho Chi Minh - Saygon şehrindeyseniz, Bağımsızlık sarayını gezip, Bui Vien barlar sokağında turlayabilir, Ben Thanh gece pazarında alışveriş yapabilirsiniz. Ho Chi Minh ve çevresinde ise, Vietnam - Amerika savaşında, Vietnam'lıların açtığı Cu Chi tünellerini gezebilir veya Mekong Delta üzerinde sandal ile tur yapabilirsiniz.

Vietnam'da Ne Yenilir Ne İçilir

Vietnam'ın en meşhur içeceği şüphesiz ki kahvesidir. Zaten kahve ihracatında da önde gelen ülkeler arasında Vietnam yer almaktadır. Vietnam'da kahve demlenerek ve damıtılarak servis edilmektedir. Buzlu ve sütlü Vietnam kahvesini mutlaka deneyiniz.

Asya'da noodle çorba diyince akla ilk gelen çorba Pho Noodle çorbasıdır. Etli veya tavuklu olarak servis edilmektedir. Bu çorbacıları Old Quarter bölgesinde çokca göreceksiniz.

Hemen hemen her köşe başında mutlaka Vietnam usulü sandviç ekmek satan yerler göreceksinizdir. Et, tavuk ve yeşilliklerden oluşan bu sandviçlerin tadına bakabilirsiniz.

Vietnam Hava Durumu

Bütün bu bilgiler doğrultusunda Vietnam gezinizi planlarken Vietnam hava durumu kontollerini yapmanızda da fayda var. Vietnam tropikal iklime sahip olduğundan, yazları sıcak ve yağışlı, kış ve bahar aylarında ise ılık ve yağışsız geçmektedir.