Eski Askeri Yargıtay üyesi Zeybel'e FETÖ'den hapis istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeybel ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na söz verildi.

Mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelerden, sanık Zeybel'in terör örgütü içerisinde yer aldığı, Askeri Yargıtay'da örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Zeybel'in Askeri Yargıtay üyelikleri için yapılan seçimlerde örgüt mensuplarının seçilmesi için oy istediği ifade edilen mütalaada, sanığın örgüt üyelerine oy kullanmayanlarla irtibatını kestiğini kaydedildi.

Mütalaada, sanığın darbe girişimini organize edenler tarafından hazırlanan sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde FETÖ üyesi olduğu bilinerek Askeri Yargıtay Başkanı olarak görevlendirildiği vurgulandı.

Sanığın FETÖ'nün iletişim yöntemleri arasında bulunan ankesörlü, ücretli sabit hatlarla arandığına işaret edilen mütalaada, Zeybel'in örgütün tepe yöneticilerinden Osman Karakuş'la da çok sayıda telefon irtibatının bulunduğu bildirildi.

Mütalaada, Zeybel'in ikametinde yapılan aramada 3 adet 1 doların ele geçirildiği, bu banknotlardan birinin seri numarasının "FG" ile başladığı belirtildi.

Sanığın diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ifade edilen mütalaada, Zeybel'in haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları, yetkileri gözetildiğinde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hücre yapılanmasında yer aldığı, örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

Zeybel hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmamasının istendiği mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Sanık Zeybel ve avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Zeybel'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.