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Derbinin hakemi Cüneyt Çakır'a bu hafta görev yok

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır'a görev verilmedi
 25 Aralık 2019 11:56
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Derbinin hakemi Cüneyt Çakır'a bu hafta görev yok

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır'a görev verilmedi.

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.

Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi

15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar

14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
İhlas Haber Ajansı
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