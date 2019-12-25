Ersun Yanal'dan Ali Koç'a rest: Memnun değilseniz bırakayım
|25 Aralık 2019 11:58
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından Ali Koç ike Ersun Yanal ile otoparkta kısa bir süre sohbet etmişti. Ali Koç ile Ersun Yanal'ın ayaküstü gerçekleştirdiği sohbetin detayları ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'deki krizin fitili derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında ateşlendi. Yöneticiler, Ersun Yanal hakkında ağır ifadeler kullandı. Ali Koç ise eleştirileri dinleyip, Yanal'ı savunmadı. Toplantıda yer alan bir kişi ise tüm bunları Yanal'a aktardı.
''Madem beni istemiyorlar o halde bırakıyorum"
Derbi sonrası olay açıklamayı yapan Ersun Yanal ardından otoparkta Ali Koç'la karşılaştı. Yanal, "Yönetimde beni istemeyenler var. Madem beni istemiyorlar o halde bırakıyorum" dedi.
''Bunları aklına bile getirme''
Ersun Yanal'ın bu çıkışı sonrası şaşkınlık geçiren Başkan Ali Koç, "Olur mu öyle şey. Bunları aklına bile getirme. Spekülasyonlar yüzünden derbi galibiyetini bile huzur içinde yaşayamıyoruz" dedi.
Bir araya gelecekler
Ancak Ersun Yanal'ın kendisini yönetimde savunmadığı için Başkan Koç'a da kırgın olduğu ifade ediliyor. Bu arada bugün Ersun Yanal ile Damien Comolli Samandıra'da bir toplantı gerçekleştirecek.
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