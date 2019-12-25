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ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Asgari ücretle ilgili önerim şu: Sanayi siciline kayıtlı imalat sanayi işletmelerinde çalışanların asgari ücret seviyesindeki gelir vergisi, SGK primi çalışan payı ve işsizlik sigortası çalışan payını devlet almasın, bu fark doğrudan çalışana ödensin
 25 Aralık 2019 12:03
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ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarıyla ilgili, "Sanayi siciline kayıtlı imalat sanayi işletmelerinde çalışanların asgari ücret seviyesindeki gelir vergisi, SGK primi çalışan payı ve işsizlik sigortası çalışan payını devlet almasın, bu fark doğrudan çalışana ödensin." önerisinde bulundu.

Özdebir, Oda'nın aralık ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, 2018'de uygulamaya konulan dengelenme politikalarının, 2019 için bir düzeltme yılı olarak okunabileceğini söyledi.

Küresel ticaret savaşlarının, bir yandan ithal girdi maliyetlerini artırdığını, diğer yandan ihracat maliyetlerini yükselttiğini dile getiren Özdebir, "Tarife artışlarının etkilediği ürünlerin ve sektörlerin kapsamının genişlemesi halinde, Türkiye'nin dış ticaret göstergelerinin tarife artışlarına bağlı olarak korozyona uğraması olasılık dahilinde." dedi.

Özdebir, bu yılın 3'üncü çeyreğiyle ekonominin yeniden pozitif büyüme trendine girdini anımsatarak, büyümenin dinamiklerinin iyi irdelenmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle kamu bankaları marifetiyle oluşan kredi genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkan büyüme eğilimine dikkati çeken Özdebir, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun kur şoku öncesi ekonomik kırılganlıklara neden olacak büyüme tercihi olduğu unutulmamalı. Kredi genişlemesiyle verimliliği artırmadan tüketim ve ithalata dayalı bir büyüme stratejisi, fiyat istikrarının yeniden bozulmasına, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin düşmesine ve cari fazlanın yeniden cari açığa dönüşmesine neden olabileceği bilinmeli."

Özdebir, kalıcı bir büyüme için yatırımların pozitife dönmesi gerektiğinin altını çizerek, sağlıklı bir büyümenin üretim, verimlilik, dijitalleşme ve kalifiye iş gücünün artışıyla ortaya çıkacağını söyledi.

Cari işlemler dengesinin haziran ayından beri pozitif bakiye verdiğini hatırlatan Özdebir, cari işlemler açığının Türkiye'nin kronik problemlerinden olduğunu kaydetti.

Özdebir, enflasyon konusuna da değinerek, "Türkiye'nin enflasyon göstergelerinin küresel ortalamaların üzerinde olması, fiyat istikrarının sağlanmasında kat edilmesi gereken mesafenin bulunduğunu ortaya koymakta." diye konuştu.

İşsizliğin Türkiye'nin çözüm gerektiren problemlerinden olduğuna dikkati çeken Özdebir, özellikle genç işsizliğinin ulaştığı düzeyin, ekonomik ve sosyal duruma ilişkin en karamsar göstergeler arasında yer aldığını ifade etti.

- Asgari ücret için öneri

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarının bu hafta açıklanacağını belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili önerim şu: Sanayi siciline kayıtlı imalat sanayi işletmelerinde çalışanların asgari ücret seviyesindeki gelir vergisi, SGK primi çalışan payı ve işsizlik sigortası çalışan payını devlet almasın, bu fark doğrudan çalışana ödensin. Böylece imalat sanayisinde çalışanların aylık 730 lira civarında geliri artacak ve bu sektör iş gücü için cazip hale gelecek."

Özdebir, önerilerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'ye ilettiğini de aktardı.

Söz konusu önerinin işverene gelir sağlamayacağını anlatan Özdebir, çalışanın cebine girecek olan farkla, imalat sanayine yönelim olacağını ve böylelikle çalışanın niteliğinin artacağını dile getirdi.

- "Dışa bağımlılığın azaltılması, verimliliğin artmasıyla mümkün"

Gelecek yılın ekonomi politikasının, dışa bağımlılığın azaltılması üzerine olması gerektiğini ifade eden Özdebir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Dışa bağımlılığın azaltılması, verimliliğin artmasıyla mümkün. Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme patikasına girebilmesi için verimlilik, rekabet gücü ve ihracat artışına yönelik ekonomi politikalarının revize edilerek, üreten katma değer yaratan bir ekonomi yapısına dönüşmesi gerekir. Makroekonomik değişkenlerde dengelemenin sağlanmasında enflasyon ve cari açıktaki düşüşün sürdürülebilir olması önemli."
Anadolu Ajansı
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