Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle
|25 Aralık 2019 12:10
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
25 Aralık 2019 13:18
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
25 Aralık 2019 12:49
|Gram altın 286 lira seviyelerinde
25 Aralık 2019 10:57
|Borsa güne yükselişle başladı
25 Aralık 2019 10:02
|Güne başlarken döviz fiyatları
25 Aralık 2019 09:37
|Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Aralık 2019 18:23
|Altında gün sonu fiyatları
24 Aralık 2019 17:21
|Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
24 Aralık 2019 17:15
|Borsa, 113.000 puanı aştı
24 Aralık 2019 13:11
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
24 Aralık 2019 12:47