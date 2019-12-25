Müşterilerin kitap okuyarak sıra beklediği fırın

Konyalı fırıncı Ömer Ertuğrul, raflarına 500'ün üzerinde kitap dizdiği iş yerinin bir bölümünü adeta okuma salonuna çevirdi.

Merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'nde ekmek fırını işleten 29 yaşındaki Ertuğrul, okuma sevdasını iş yerinde de yaşatmak istedi.

Elinden düşürmediği kitaplardan çevresindekilerin de istifade etmesini arzulayan Ömer Ertuğrul, arkadaşlarının da desteğiyle dükkanının bir bölümünü raflara dizdiği kitaplarla doldurdu.

Etliekmek ustası Ertuğrul'un okuduklarının yanı sıra yakınlarının da desteğiyle iş yerine yerleştirdiği 500'ün üzerindeki kitap, özellikle yoğun zamanlarda börek ve etliekmek yaptırmak için uzun süre beklemek zorunda kalan müşterilerin iyi vakit geçirmesini sağlıyor.

- 500'den fazla kitap var

Müşterilerine sıra beklerken okuma fırsatı sunan fırında, gazete ve derginin yanı sıra roman, hikaye ve bilimsel olmak üzere 500'ün üzerinde kitap bulunuyor.

Ömer Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan itibaren okumayı sevdiğini söyledi.

Meslek sahibi olmak için çocuk yaşta iş hayatına atıldığını aktaran Ertuğrul, zaman kısıtlığına rağmen kitapla arasına hiçbir şeyin giremediğini dile getirdi.

Ömer Ertuğrul, hayalini kurduğu dükkanını yaklaşık 3 yıl önce açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yanımızdaki okulda eğitim gören öğrencilere de faydalı olabileceğimi düşündüm. Çevremde okumayı seven arkadaşlarla bu işe başladık. Hediye getirenler, bağışlayanlar ve okuduklarını getirenlerle kitap sayısı çoğaldı. Çevreden güzel tepkilerle karşılaşıyorum. Hafta sonları yoğun ve sıkışık zamanlarda börek ve etliekmek yaptırmak için müşterilerimiz beklemek zorunda kalıyor. Bu zamanlarda müşterilerimizin çoğu vaktini kitapla geçiriyor. Buradaki kitapları emanet götürenler bile oluyor."

- "Etliekmek fırınında ders çalışmanın ayrıcalığını yaşamış oldu"

Fırının bir bölümünün kitapla donatıldığını görenlerin şaşırdığını anlatan Ertuğrul, "Hafta sonu buradaki okulda sınav vardı. Öncesinde ise bazı öğrenciler, etliekmek fırınında ders çalışmanın ayrıcalığını yaşamış oldu. Görenler şaşırıyor. Kitaba verilen değeri ortaya koyan sözleri duymak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Fırının müşterilerinden Osman Demirci ise dükkanda gördüklerinden etkilendiğini belirterek, "Konya'da vaktini etliekmek fırınında sıra bekleyerek geçiren çok. Bunu kitapla doldurmak için hazırlanan bu ortam oldukça ufuk açıcı. İlgi çeken kitapları bulmak mümkün. Burada sıra beklerken herkesin gözü fırında, etliekmekte. O pişinceye kadar kitaptan bir kelime öğrense kardır. Fırın, okuma alışkanlığını kazandırması bakımından başlangıç bile olabilir." ifadelerini kullandı.