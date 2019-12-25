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Mahalli İdareler yönetmeliğindeki sözlü düzenlemesi neleri kapsıyor?

24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" sadece memur alımlarını kapsamaktadır.
 25 Aralık 2019 12:55
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Mahalli İdareler yönetmeliğindeki sözlü düzenlemesi neleri kapsıyor?

Hatırlanacağı üzere, "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği", 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik hükmü uyarınca; belediyeler, il özel idareleri ve birlikler, memur kadroları için ilana çıkabilecek ve en yüksek beş katı aday yazılı veya sözlü sınava alınarak, personel alımı yapabilecektir.

Bazı ziyaretçilerimiz, bu uygulamanın hangi statüdeki alımları kapsadığını sormaktadır.

Mahalli idareler; memur, daimi işçi, 5393'e göre sözleşmeli personel, belediye şirketleri üzerinden işçi alımları olmak üzere genel olarak 4 statüde personel alımı yapmaktadır. Bunlardan memur ve işçi alımlarında KPSS puanı kullanma zorunluluğu, 5393'e göre sözleşmeli personel alımı ile belediye şirketleri üzerinden işçi alımında KPSS şartı bulunmamaktadır.

24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik sadece memur statüsünde yapılacak alımları kapsamaktadır.

Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Memurlar.Net - Özel

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