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Kar Abant'ı beyaza bürüdü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, karla beyaza büründü.
 25 Aralık 2019 12:43
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Kar Abant'ı beyaza bürüdü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, karla beyaza büründü.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Abant'ta, yağış aralıklarla devam ediyor.

Tabiat parkında bulunan otelin çalışanları, otoparktaki araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, beyaza bürünen tabiat parkında ata ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
Anadolu Ajansı
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