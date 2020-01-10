Sağlık'ta, doğudaki bir ilin hizmet puanı, Ankara Gölbaşından neden daha düşüktür?

Soru: iyi çalışmalar. Sağlık Bakanlığı'nda hemşireyim sorum şu: 14 yıl Şanlıurfa Merkezde görev yaptım. Orda bana verilen hizmet puanları Ankara Gölbaşı hizmet puanlarından daha düşük. Şanlıurfa alt bölge 5/D geçiyor, Gölbaşı 5/A geçiyor bu doğru mudur, yoksa hesaplamada yanlışlık mı yapıldı. Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap: Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 9.maddesinde hizmet puanının hesaplanması şu şekildedir.

MADDE 9) Hizmet puanının hesaplanmasında İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir . Bu rakama Ek 1'de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

(2) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

(3) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

(4) Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.

(5) Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

(6) Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

İL ADI EK HİZMET PUANI İL ADI EK HİZMET PUANI İSTANBUL 0 MALATYA 400 ANKARA 10 KIRŞEHİR 410 İZMİR 20 ARTVİN 420 KOCAELİ 30 AFYONKARAHİSAR 430 BURSA 40 DÜZCE 440 ESKİŞEHİR 50 ÇORUM 450 TEKİRDAĞ 60 OSMANİYE 460 ADANA 70 KAHRAMANMARAŞ 470 YALOVA 80 NİĞDE 480 ANTALYA 90 GİRESUN 490 KIRKLARELİ 100 KASTAMONU 500 DENİZLİ 110 TUNCELİ 510 MUĞLA 120 SİVAS 520 BOLU 130 KİLİS 530 BALIKESİR 140 BARTIN 540 EDİRNE 150 AKSARAY 550 MERSİN 160 SİNOP 560 BİLECİK 170 ERZİNCAN 570 KAYSERİ 180 ÇANKIRI 580 GAZİANTEP 190 ERZURUM 590 ZONGULDAK 200 TOKAT 600 AYDIN 210 ORDU 610 SAKARYA 220 DİYARBAKIR 620 ÇANAKKALE 230 YOZGAT 630 MANİSA 240 ADIYAMAN 640 KONYA 250 BAYBURT 650 KARABÜK 260 KARS 660 ISPARTA 270 ŞANLIURFA 670 HATAY 280 IĞDIR 680 UŞAK 290 BATMAN 690 BURDUR 300 GÜMÜŞHANE 700 SAMSUN 310 MARDİN 710 KIRIKKALE 320 SİİRT 720 NEVŞEHİR 330 ARDAHAN 730 KARAMAN 340 VAN 740 ELAZIĞ 350 BİNGÖL 750 RİZE 360 HAKKARİ 760 TRABZON 370 ŞIRNAK 770 AMASYA 380 BİTLİS 780 KÜTAHYA 390 AĞRI 790 MUŞ 800

DEĞERLENDİRME

Sağlık Personelin Hizmet Puanları İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik sırasına göre değişmektedir. Alt bölge grupları, personel doluluk oranını göstermekte, hizmet puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. ŞANLIURFA il merkez hizmet puanı 670, ANKARA il merkez hizmet puanı ise 10'dur. İlçe Hizmet puanı hesaplamalarında il puanına 1000 puan eklenerek hesaplandığından, ANKARA GÖLBAŞI ilçesi hizmet puan 1010 olarak hesaplanır. Bu durumda ANKARA GÖLBAŞI ilçe hizmet puanı(1010), ŞANLIURFA il merkez puanı(670)'ndan yüksek olacağından hizmet puanı hesaplamalarında bir yanlışlık olmadığı düşünülmektedir.

