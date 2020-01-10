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Sağlık'ta, doğudaki bir ilin hizmet puanı, Ankara Gölbaşından neden daha düşüktür?

Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet puanı hesaplaması nasıl yapılmaktadır?
 10 Ocak 2020 14:05
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Sağlık'ta, doğudaki bir ilin hizmet puanı, Ankara Gölbaşından neden daha düşüktür?

Soru: iyi çalışmalar. Sağlık Bakanlığı'nda hemşireyim sorum şu: 14 yıl Şanlıurfa Merkezde görev yaptım. Orda bana verilen hizmet puanları Ankara Gölbaşı hizmet puanlarından daha düşük. Şanlıurfa alt bölge 5/D geçiyor, Gölbaşı 5/A geçiyor bu doğru mudur, yoksa hesaplamada yanlışlık mı yapıldı. Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap: Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 9.maddesinde hizmet puanının hesaplanması şu şekildedir.

MADDE 9) Hizmet puanının hesaplanmasında İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. Bu rakama Ek 1'de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

(2) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

(3) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

(4) Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.

(5) Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

(6) Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

İL ADI

EK HİZMET PUANI

İL ADI

EK HİZMET PUANI

İSTANBUL

0

MALATYA

400

ANKARA

10

KIRŞEHİR

410

İZMİR

20

ARTVİN

420

KOCAELİ

30

AFYONKARAHİSAR

430

BURSA

40

DÜZCE

440

ESKİŞEHİR

50

ÇORUM

450

TEKİRDAĞ

60

OSMANİYE

460

ADANA

70

KAHRAMANMARAŞ

470

YALOVA

80

NİĞDE

480

ANTALYA

90

GİRESUN

490

KIRKLARELİ

100

KASTAMONU

500

DENİZLİ

110

TUNCELİ

510

MUĞLA

120

SİVAS

520

BOLU

130

KİLİS

530

BALIKESİR

140

BARTIN

540

EDİRNE

150

AKSARAY

550

MERSİN

160

SİNOP

560

BİLECİK

170

ERZİNCAN

570

KAYSERİ

180

ÇANKIRI

580

GAZİANTEP

190

ERZURUM

590

ZONGULDAK

200

TOKAT

600

AYDIN

210

ORDU

610

SAKARYA

220

DİYARBAKIR

620

ÇANAKKALE

230

YOZGAT

630

MANİSA

240

ADIYAMAN

640

KONYA

250

BAYBURT

650

KARABÜK

260

KARS

660

ISPARTA

270

ŞANLIURFA

670

HATAY

280

IĞDIR

680

UŞAK

290

BATMAN

690

BURDUR

300

GÜMÜŞHANE

700

SAMSUN

310

MARDİN

710

KIRIKKALE

320

SİİRT

720

NEVŞEHİR

330

ARDAHAN

730

KARAMAN

340

VAN

740

ELAZIĞ

350

BİNGÖL

750

RİZE

360

HAKKARİ

760

TRABZON

370

ŞIRNAK

770

AMASYA

380

BİTLİS

780

KÜTAHYA

390

AĞRI

790

MUŞ

800

DEĞERLENDİRME

Sağlık Personelin Hizmet Puanları İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik sırasına göre değişmektedir. Alt bölge grupları, personel doluluk oranını göstermekte, hizmet puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. ŞANLIURFA il merkez hizmet puanı 670, ANKARA il merkez hizmet puanı ise 10'dur. İlçe Hizmet puanı hesaplamalarında il puanına 1000 puan eklenerek hesaplandığından, ANKARA GÖLBAŞI ilçesi hizmet puan 1010 olarak hesaplanır. Bu durumda ANKARA GÖLBAŞI ilçe hizmet puanı(1010), ŞANLIURFA il merkez puanı(670)'ndan yüksek olacağından hizmet puanı hesaplamalarında bir yanlışlık olmadığı düşünülmektedir.
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