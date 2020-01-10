Sağlık'ta, doğudaki bir ilin hizmet puanı, Ankara Gölbaşından neden daha düşüktür?
|10 Ocak 2020 14:05
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Soru: iyi çalışmalar. Sağlık Bakanlığı'nda hemşireyim sorum şu: 14 yıl Şanlıurfa Merkezde görev yaptım. Orda bana verilen hizmet puanları Ankara Gölbaşı hizmet puanlarından daha düşük. Şanlıurfa alt bölge 5/D geçiyor, Gölbaşı 5/A geçiyor bu doğru mudur, yoksa hesaplamada yanlışlık mı yapıldı. Yardımcı olursanız sevinirim.
Cevap: Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 9.maddesinde hizmet puanının hesaplanması şu şekildedir.
MADDE 9) Hizmet puanının hesaplanmasında İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. Bu rakama Ek 1'de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.
(2) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.
(3) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.
(4) Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.
(5) Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.
(6) Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.
İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ
|
İL ADI
|
EK HİZMET PUANI
|
İL ADI
|
EK HİZMET PUANI
|
İSTANBUL
|
0
|
MALATYA
|
400
|
ANKARA
|
10
|
KIRŞEHİR
|
410
|
İZMİR
|
20
|
ARTVİN
|
420
|
KOCAELİ
|
30
|
AFYONKARAHİSAR
|
430
|
BURSA
|
40
|
DÜZCE
|
440
|
ESKİŞEHİR
|
50
|
ÇORUM
|
450
|
TEKİRDAĞ
|
60
|
OSMANİYE
|
460
|
ADANA
|
70
|
KAHRAMANMARAŞ
|
470
|
YALOVA
|
80
|
NİĞDE
|
480
|
ANTALYA
|
90
|
GİRESUN
|
490
|
KIRKLARELİ
|
100
|
KASTAMONU
|
500
|
DENİZLİ
|
110
|
TUNCELİ
|
510
|
MUĞLA
|
120
|
SİVAS
|
520
|
BOLU
|
130
|
KİLİS
|
530
|
BALIKESİR
|
140
|
BARTIN
|
540
|
EDİRNE
|
150
|
AKSARAY
|
550
|
MERSİN
|
160
|
SİNOP
|
560
|
BİLECİK
|
170
|
ERZİNCAN
|
570
|
KAYSERİ
|
180
|
ÇANKIRI
|
580
|
GAZİANTEP
|
190
|
ERZURUM
|
590
|
ZONGULDAK
|
200
|
TOKAT
|
600
|
AYDIN
|
210
|
ORDU
|
610
|
SAKARYA
|
220
|
DİYARBAKIR
|
620
|
ÇANAKKALE
|
230
|
YOZGAT
|
630
|
MANİSA
|
240
|
ADIYAMAN
|
640
|
KONYA
|
250
|
BAYBURT
|
650
|
KARABÜK
|
260
|
KARS
|
660
|
ISPARTA
|
270
|
ŞANLIURFA
|
670
|
HATAY
|
280
|
IĞDIR
|
680
|
UŞAK
|
290
|
BATMAN
|
690
|
BURDUR
|
300
|
GÜMÜŞHANE
|
700
|
SAMSUN
|
310
|
MARDİN
|
710
|
KIRIKKALE
|
320
|
SİİRT
|
720
|
NEVŞEHİR
|
330
|
ARDAHAN
|
730
|
KARAMAN
|
340
|
VAN
|
740
|
ELAZIĞ
|
350
|
BİNGÖL
|
750
|
RİZE
|
360
|
HAKKARİ
|
760
|
TRABZON
|
370
|
ŞIRNAK
|
770
|
AMASYA
|
380
|
BİTLİS
|
780
|
KÜTAHYA
|
390
|
AĞRI
|
790
|
MUŞ
|
800
DEĞERLENDİRME
Sağlık Personelin Hizmet Puanları İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik sırasına
göre değişmektedir. Alt bölge grupları, personel doluluk oranını göstermekte,
hizmet puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. ŞANLIURFA il merkez hizmet
puanı 670, ANKARA il merkez hizmet puanı ise 10'dur. İlçe Hizmet puanı hesaplamalarında
il puanına 1000 puan eklenerek hesaplandığından, ANKARA GÖLBAŞI ilçesi hizmet
puan 1010 olarak hesaplanır. Bu durumda ANKARA GÖLBAŞI ilçe hizmet puanı(1010),
ŞANLIURFA il merkez puanı(670)'ndan yüksek olacağından hizmet puanı hesaplamalarında
bir yanlışlık olmadığı düşünülmektedir.
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