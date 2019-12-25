Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor		 
Belediye Başkanı'ndan iş isteyen vatandaş ile ilginç diyalog		 
Erdoğan, sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti		 
Trabzon'da, PKK'nın çıkardığı 55 adet yangınla ilgili son durum		 
80 milyon liralık büyük ikramiye yeni sahibini bekliyor		 
Yolcu uçağı köprüye sıkıştı Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Danıştay üyesi Esen'e FETÖ üyeliğinden hapis istemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Danıştay üyesi Halide Esen'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi
 25 Aralık 2019 12:54
Yazdır
Eski Danıştay üyesi Esen'e FETÖ üyeliğinden hapis istemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Danıştay üyesi Halide Esen'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ihraç edilen eski Rize Valisi Kasım Esen'in eşi tutuksuz sanık Halide Esen ve avukatı katıldı.

Duruşmada, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na söz verildi.

Esas hakkındaki mütalaada, Halide Esen'in, ByLock yazışmalarında isminin geçtiği, tanık beyanları, örgüt imamlarıyla baz kayıtları bulunduğu, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu belirtildi.

Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyesi seçilen sanığın, eşi adına ByLock kaydı olduğu, örgüt mensuplarının ByLock yazışmalarında "Esen Hanım" ismiyle adının geçtiği kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle, örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu ifade edilen mütalaada, Halide Esen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanmaması talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Esen'in, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde Danıştay üyesi olarak konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Sanık Halide Esen ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tutukuz sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çıkmadı
25 Aralık 2019 13:39		 Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
25 Aralık 2019 12:25
Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı
25 Aralık 2019 12:15		 Eski Askeri Yargıtay üyesi Zeybel'e FETÖ'den hapis istendi
25 Aralık 2019 11:46
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
25 Aralık 2019 11:45		 FETÖ'nün 'polis öğrencileri sorumlusuna' hapis cezası
25 Aralık 2019 10:45
Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
25 Aralık 2019 10:44		 Ankara'da ByLock operasyonu: 8 gözaltı
25 Aralık 2019 10:36
Jandarmada 35'i muvazzaf 36 askere FETÖ gözaltısı
25 Aralık 2019 10:17		 Terör örgütü PKK şüphelisi 25 zanlıya hapis istendi
25 Aralık 2019 10:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Güngören'de trafikte ateş eden magandaya hapis13:56 - 'Amerika askeri gemilerine yol açmak için mi Kanal İstanbul açılıyor'13:55 - Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor13:53 - Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler13:46 - Ilgaz Dağı'ndaki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı13:43 - Bahçeli'den 2. defa Kanal İstanbul açıklaması13:39 - YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çıkmadı13:35 - Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?13:35 - Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın çağrısı13:32 - Arap turistlerin Karadeniz'deki yatırımları giderek artıyor
13:30 - Belediye Başkanı'ndan iş isteyen vatandaş ile ilginç diyalog13:25 - Bekçinin silahla yaralanması soruşturmasında tutuklama13:22 - Yavaş'tan Aygün'e iki ayrı tazminat davası13:19 - CHP'den 'iletişim fakültesi' açıklaması13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - Atık çaydan sunta ürettiler13:12 - Sivas'ta kar etkili oldu, 24 köy yolu kapandı13:12 - Erdoğan, sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görülen lüzum üzerine 3
Eğer islam buysa ben müslüman değilim 7
gözlemlerime dayanarak 2
sinestezi 1
mış gibi yapmak 4
insanı değerli hissettiren kral hareketler 5
öğretmeye çalışmak 5
yalnızlık 6
fenerbahçe'nin de var kayıtlarının açıklanmasını istemesi 2
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 4
SON İLANLAR
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bayat Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
DSİ Lüleburgaz Sondaj Şube Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 5 İşçi Alacak
İzmir Kiraz Belediyesi 17 İşçi Alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 4 İşçi Alacak
İstanbul İgdaş 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam