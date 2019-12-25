Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonuna Türk polisi alınacak
Emniyet Teşkilatı içinden özel nitelikli personele yönelik yapılan Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonuna ilişkin takvim açıklandı.
|25 Aralık 2019 12:52
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Emniyet Teşkilatı içinden özel nitelikli personele yönelik yapılan Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonuna ilişkin takvim açıklandı. Ücretlerinin yüksek olması nedeniyle polisler arasında çok talep gören bu görev için açılan sınavlar, Yabancı Dil (İngilizce ve Fransızca), Arazi Aracı Kullanma ve Atış konularında Ankara'da yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tüm personele yapılan çağrıda en az 5 yıl fiilen
görev yapmış, askerlik hizmetini tamamlamış ve YDS puanı 50 ve üzerinde olanların
25 Aralık 2019 - 6 Ocak 2020 arasında başvurmaları istendi.
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