Atık çaydan sunta ürettiler
|25 Aralık 2019 13:16
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Tokat'ın Zile ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, çöpe dökülen çay atıklarının geri dönüşümünü sağlayacak proje geliştirildi.
Okulun kimya öğretmeni Hasan Doğanay ve 12. sınıf öğrencisi Abdulkadir Karabağ, okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti.
"Çay Deminden Sunta Elde Etme" adı verilen proje, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan "Sıfır Atık Geri Dönüştürülebilir Atık" yarışmasında, 11. ve 12. sınıflar kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Kimya öğretmeni Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internette çay üzerine araştırma yaptıklarında, Türkiye'de yılda kişi başına 3,5 kilogram çay tüketildiğini gördüklerini anlattı.
Türkiye'deki en önemli atıklardan birinin çay olmasından yola çıkarak projelerini hazırladıklarını ifade eden Doğanay, şöyle devam etti:
"Okulumuzun pansiyonundan atık çayları topladık. Topladığımız atık çayları fırınımızda kuruttuk. Kuruttuktan sonra organik bazlı yapıştırıcı ile yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra kalıba aldık. Kalıba aldıktan sonra sunta elde ettiğimizi gördük. Elde ettiğimiz sunta vidalanabilir, SNC tezgahında işlenebilir, boyanabilir."
Projenin geliştirilmesiyle artık çöpe dökülen atık çayların mobilya sektöründe kullanılabileceğine işaret eden Doğanay, "Türkiye'de yıllık atık çay miktarı 290 bin ton. Bu katma değeri ülkemize kazandırmak istedik. Bizim yaptığımız çalışma ile ağaçların da kesilmesi önlenecek." diye konuştu.
Projelerinin, mobilya sektöründe masrafları yüzde 70 düşürebileceğini öne süren Doğanay, "Kurutulmuş bir kilo çaydan sunta üretebiliyoruz. Okulumuz projenin patentini alacak. Pres makinemiz olursa 6 saniyede bir sunta üretmek mümkün." dedi.
Öğrenci Karabağ ise öğretmeniyle birlikte hazırladıkları projenin ödül almasından büyük mutluluk duyduklarını, proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Okul müdürü İbrahim Tokuşcu da projenin patentini alma konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını aktardı.
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