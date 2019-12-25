CHP'den 'iletişim fakültesi' açıklaması
Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Türkiye'de basın kartı sahiplerinin yalnızca yüzde 10'u iletişim fakültesi mezunu. Binlerce mezun işsiz
|25 Aralık 2019 13:19
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yılda 10 binden fazla mezun veren iletişim fakültelerinin istihdam sorununun ciddi boyutlarda ulaştığını ve binlerce mezunun işsiz olduğunu bildirdi.
İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 12 bin 935 sarı basın kartı sahibinin yalnızca yüzde 10'unun iletişim fakültesi mezunu olduğunu belirtti.
Genç ve eğitimli işsizliğin Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını ileri süren İlgezdi, "Yılda 10 binden çok mezun veren iletişim fakülteleri de en çok istihdam sorunu yaşayan bölümlerden biri. Türkiye'de basın kartı sahiplerinin yalnızca yüzde 10'u iletişim fakültesi mezunu. Binlerce mezun işsiz." değerlendirmesini yaptı.
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