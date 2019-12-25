Yavaş'tan Aygün'e iki ayrı tazminat davası
|25 Aralık 2019 13:22
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında 50'şer bin liralık iki ayrı tazminat davası açtı.
Avukatı aracılığıyla Nöbetçi Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada Yavaş, katıldığı bir televizyon programında kendisi hakkında "rüşvet" ve "terör örgütü üyeleri ile iş birliği" iddiasında bulunduğu gerekçesiyle Sinan Aygün hakkında davacı oldu.
Yavaş'ın dava dilekçelerinde, Aygün'ün sarf ettiği sözleriyle kamuoyunda "itibarını zedelemeye çalıştığı" ve "iftira attığı" ifade edildi.
"FETÖ üyeleri ile iş birliği yaptığı" iddiasının eleştiri sınırını aştığı belirtilen dilekçede, bu eylemin "ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kabul edilmesinin mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulunuldu.
Rüşvet iddialarının somut belgelere dayanmadığı ve Yavaş'ı itibarsızlastırma amacını taşıdığı ifade edilerek, "Davalının tum iddiaları sadece muvekkilin onuru ve saygınlıgını zedelemeye yoneliktir. Davalının iddiaları tumuyle mesnetsizdir, hicbir belge ve kanıta dayanmadan muvekkili rusvet istemekle suclamıstır." denildi.
Dilekçelerde, Yavaş'a "rüşvet" ve "terör örgütü üyeleri ile iş birliği" iddiasında bulunan Aygün'ün, söylemleri nedeniyle ayrı ayrı 50'şer bin liralık olmak üzere, toplam 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi istendi.
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