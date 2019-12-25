Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor		 
Belediye Başkanı'ndan iş isteyen vatandaş ile ilginç diyalog		 
Erdoğan, sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti		 
Trabzon'da, PKK'nın çıkardığı 55 adet yangınla ilgili son durum		 
80 milyon liralık büyük ikramiye yeni sahibini bekliyor		 
Yolcu uçağı köprüye sıkıştı Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın çağrısı

ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu: (Yılbaşında hediye verirken) Minik notlarla ya da sözlü olarak birbirimize ambalajları ayrı biriktirip mahallelerimizde yer alan geri kazanım kutularına atma çağrısında bulunalım
 25 Aralık 2019 13:35
Yazdır
Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın çağrısı

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, yılbaşı hediye ambalajlarının ayrı biriktirilerek mahallelerdeki geri kazanım kutularına atılması çağrısında bulundu.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği ve çevre kirliliği tehdidine karşı bireylere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, yılbaşı öncesi çevre kirliliğine karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

Ambalaj atıklarının sürdürülebilir olarak geri dönüşümünün mümkün olduğunu hatırlatan Uslu, "Yılbaşında geleneksel olarak milyonlarca kişi birbirine hediyeler verecek. Bu hediyeleri verirken, minik notlarla ya da sözlü olarak birbirimize ambalajları ayrı biriktirip mahallelerimizde yer alan geri kazanım kutularına atma çağrısında bulunalım. Böylece yılbaşı hediyelerimize, sürdürülebilir bir dünya için olumlu bir adımı da ekleyelim." ifadelerini kullandı.

Uslu, sadece yılbaşı hediye ambalajlarının değil, günlük hayatta tüketilen ürünlerin kağıt, karton, plastik, ahşap, cam ya da farklı malzemelerin birlikte kullanıldığı ambalajların atıklarının, diğer evsel atıklardan ayrı bir şekilde biriktirilip mahallede yer alan geri kazanım kutularına atmanın önemine işaret etti.

Uslu, "Tüketilen bir ürünün ambalaj atığını çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği bir güç olarak görelim. Kendi mahallesinde ya da yakınında geri dönüşüm kutusu olmayan vatandaşlarımız, bu konuda yerel belediyeler ile temas kurarlarsa mutlaka yardım göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

- "Geri kazanılan ambalaj atıklarıyla 4,85 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu"

Dilek Özcanlı Uslu, ÇEVKO Vakfı tarafından geçen yıl geri kazanılan ambalaj atığı sayesinde 1 milyon ailenin yıllık elektrik tüketimine eş değer 2 bin 730 GW/saat elektrik tasarrufu sağlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"3 milyon 600 bin metreküp depolama sahasından tasarruf sağlandı, 331 bin ton sera gazı salımı engellendi. Geri kazanılan kağıt-karton/kompozit/ahşap ambalaj atıklarıyla 100 hektar orman arazisine eş değer 4 milyon 850 bin ağaç kesilmekten kurtuldu. 43 bin ailenin yıllık su tüketimine eş değer 7,5 milyar litre su tasarrufu sağlandı. Geri kazanılan plastik ambalaj atıkları ile 3 milyon aracın deposunu doldurabilecek, 134 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi
25 Aralık 2019 12:03		 TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama
24 Aralık 2019 14:49
'İnsanların alın teri, hukukla hızlı ve etkin korunacak'
23 Aralık 2019 20:47		 Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler
23 Aralık 2019 19:57
TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı
23 Aralık 2019 13:49		 Esnaf Konfederasyonu: 2019 esnafın beklediği gibi geçmedi!
23 Aralık 2019 10:31
Asgaride yatırımlar ve ülke gözetilmeli
23 Aralık 2019 07:35		 Yılbaşı için 'merdiven altı gıda' uyarısı
22 Aralık 2019 11:51
TİSK Yönetim Kurulu: Yeni asgari ücrette dengeler gözetilmeli
22 Aralık 2019 11:09		 Sözleşmeli belediye personeli için düzenleme önerisi
21 Aralık 2019 15:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Güngören'de trafikte ateş eden magandaya hapis13:56 - 'Amerika askeri gemilerine yol açmak için mi Kanal İstanbul açılıyor'13:55 - Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor13:53 - Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler13:46 - Ilgaz Dağı'ndaki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı13:43 - Bahçeli'den 2. defa Kanal İstanbul açıklaması13:39 - YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çıkmadı13:35 - Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?13:35 - Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın çağrısı13:32 - Arap turistlerin Karadeniz'deki yatırımları giderek artıyor
13:30 - Belediye Başkanı'ndan iş isteyen vatandaş ile ilginç diyalog13:25 - Bekçinin silahla yaralanması soruşturmasında tutuklama13:22 - Yavaş'tan Aygün'e iki ayrı tazminat davası13:19 - CHP'den 'iletişim fakültesi' açıklaması13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - Atık çaydan sunta ürettiler13:12 - Sivas'ta kar etkili oldu, 24 köy yolu kapandı13:12 - Erdoğan, sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnsanım uyumsuzum öyleyse varım 4
yarışa girmek 4
hipoglisemi 1
nasıl desem 3
kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olması 3
Ötüken 2
akıllı devletler 1
istiklal marşının arapça okutulması 1
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 3
yerli otomobil 1
SON İLANLAR
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bayat Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
DSİ Lüleburgaz Sondaj Şube Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 5 İşçi Alacak
İzmir Kiraz Belediyesi 17 İşçi Alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 4 İşçi Alacak
İstanbul İgdaş 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam