Ilgaz Dağı'ndaki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı
|25 Aralık 2019 13:46
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki otel yöneticileri, yılbaşı öncesinde rezervasyonların artmasının sevincini yaşıyor.
Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.
Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde yılbaşı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.
Ilgaz'da kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığını belirten Sezen, "Dünden beri bölgemizde etkili olan kar yağışı, sevinçle karşılandı. Önümüzdeki 4 gün boyunca Ilgaz Dağı'na kar yağışı bekliyoruz. Bu yağışlarla bölgedeki kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaşacak." dedi.
Hafta sonu kayak merkezinin açılmasının planlandığını aktaran Sezen, "Yılbaşı dolayısıyla otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere yaklaştı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesi doluluk oranımız oldukça iyi." ifadesini kullandı.
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