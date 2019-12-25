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Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler

Diyarbakır Eğil ilçesi Bahşiler köyünde bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen okul, müdür ile öğretmenler tarafından onarıldı. Sponsor bulup öğrencilerin giysilerini de karşılayan öğretmenler, köy halkının takdirini topladı
 25 Aralık 2019 13:53
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Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler

Diyarbakır Eğil ilçesi Bahşiler köyünde bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen okul, müdür ile öğretmenler tarafından onarıldı. Sponsor bulup öğrencilerin giysilerini de karşılayan öğretmenler, köy halkının takdirini topladı.

Eğil ilçesi Bahşiler köyünde bulunan TYSD Atatürk İlkokulunda görev yapan 12 öğretmen, öğrencilerinin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için bakımsız olan okulu restore etmeye karar verdi. Kolları sıvayan fedakar öğretmenler, öncelikle okulun etrafını duvarlarla örüp badana işlemini gerçekleştirdi. Okuldaki çalışmalarını bitiren öğretmenler, daha sonra çevre düzenlemesine geçti. Okulun bahçesinde çevre düzenlemesi yapan öğretmenler, bahçede oyun alanı da hazırladı. Yaptıkları çalışmalarla okulu koleje bürüyen öğretmenler, son olarak sponsor bularak öğrencilerin giysilerini de temin etti.


Öğretmenlerden alkışlanacak hareket

"Okulumuz tam bir kolej havasında"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan TYSD Atatürk İlkokulu Müdürü Resul Üstüntaş, eğitim anlamında ilçenin en iyi okullarından birine sahip olduklarını söyledi. Okulun fiziki şartlarını düzelttikleri için çocukların devamsızlık oranlarının düştüğünü belirten Üstüntaş, "Velilerin okula bakış açısı değişti. Öğrenciler okula daha çok ve severek gelmeye başladı. En son bir kolejden yardım almaya başladık. Kolej öğrencileri geldi. Kolej öğrencilerinin üstündeki üniformalar bizim öğrencilerin çok hoşuna gitti. Baktık ki öğrenciler çok sevdiler, sponsor bulduk. Öğretmenlerimizde sağ olsun bu konuda okul müdürlüğüme çok destek verdiler. Bir sponsor bulduk ve 166 öğrencimize üniforma ayarladık, okulumuz tam bir kolej havasında. Okul bahçemiz topraktı. Biz o zemini ilçe kaymakamımız sayesinde düzelttik, okul duvarını yaptırdık. Parkeyi yapmakla kalmadık, dedik ki bu parkeye birde oyun alanı lazım, onu da yaptık" dedi.

"Çocuklarımızın eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz"

Öğretmenleri toplayıp kendi aralarında çizimler oluşturduklarını ifade eden Üstüntaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Boya temin ettik, öğretmenlerimiz topladık. Kendi aramızda çizimler oluşturduk ve beğendiğimiz çizimleri hep birlikte okul bahçesinde uyguladık. Şuan teneffüse çıktığımızda çocuklar çok mutlu. Kavga yok, dövüş yok, itişme kalkışma yok. Öğrenciler her biri bir oyun alanında oynuyorlar. Nöbetçi öğretmenlerimizin de işi kolaylaştı. Okul bahçemizde ağaç yok denecek kadar azdı. Daha önceki okul müdürlerimizle iletişime geçtiğimizde, 'Biz ağaç diktik ama ağaçlar kalmıyor. Küçük olduğu için ya hayvan giriyor. Ya da işte çocuklar kırıyor' denildi. Biz onunda önüne geçtik. Etrafını duvarla ördürdük yine ilçe kaymakamımız sayesinde. Ondan sonra tel örgü getirdik. Kendi İŞKUR personelimizle birlikte telimizi çektik. Büyükşehir Belediyesinden 100'e yakın ağaç getirdik. Bu ağaçların hepsini bahçemizde toprakla buluşturduk. Baharda çok güzel bir bahçe olacak. Bizde bu bahçede çocuklarla kitap okuyacağız. Yeri gelince satranç oynayacağız. Çok güzel etkinlikler planlıyoruz. Biz çocukların eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Sonuçta hepsi bizim çocuğumuz. Kendi çocuğumuza baktığımız gibi bakıyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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