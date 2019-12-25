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15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesinin kazananı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mülkiyetinde bulunan 15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarı'nın işletme ihalesini yıllık 27 milyon lira bedelle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı
 25 Aralık 2019 14:05
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15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesinin kazananı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mülkiyetinde bulunan 15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarı'nın işletme ihalesini yıllık 27 milyon lira bedelle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki ticari alanların 3 yıl boyunca işletilmesi ihalesi gerçekleştirildi.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığındaki İBB Encümeni'nin Saraçhane binasında düzenlediği ihale, açık tekli usulüyle yapıldı.

İhaleye teklif veren Platform Turizm Taşımacılık AŞ yeterlilik alamadığı için ihaleden elendi.

İhalede İBB iştiraki Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletme ve Ticaret AŞ yıllık 26 milyon 850 bin lira teklif verdi.

Açık artırma ile devam edilen ihalede, Boğaziçi Yönetim AŞ, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın ticari alanlarını, 27 milyon lira yıllık bedelle ve 3 yıl süreyle işletme hakkı kazandı.

Otogar içerisindeki otoparklar da ağustos ayından bu yana İBB şirketlerinden İSPARK tarafından işletiliyor.
Anadolu Ajansı
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