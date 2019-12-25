Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
|25 Aralık 2019 14:42
|Yazdır
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanırken, otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekti.
Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.
Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin panjur ve ön tamponunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünün yer aldığı da görüldü.
Paylaşımda ayrıca, "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin." ifadeleri kullanılırken, "#DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG" etiketlerine yer verildi.
Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, 30 dakika içerisinde 8 bin beğeni alırken, bin 900 kez de retweet edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabı ise ilk paylaşımının ardından 122 bin 300 takipçi sayısına ulaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye'nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı. Her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulacağı "Türkiye'nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta Gebze'de yapılması planlanıyor.
İşte TOGG'un yaptığı paylaşım:Yerli otomobilden ikinci bir detay paylaşıldı Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İlk silah taşıyıcı araçlar teslim edildi
25 Aralık 2019 14:11
|Yerli otomobilden ikinci bir detay paylaşıldı
24 Aralık 2019 15:12
|Üniversite öğrencileri geliştirdi: Savaşan İHA
24 Aralık 2019 13:25
|Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor
23 Aralık 2019 17:22
|E-fatura, e-arşiv fatura uygulamalarıyla tasarruflar artacak
23 Aralık 2019 15:08
|İşte Google'ın yeni CEO'sunun maaşı
23 Aralık 2019 14:55
|Türkiye'de de kullanılan uygulama hakkında casusluk iddiası
23 Aralık 2019 11:37
|HİSAR-A, 2020 yılında TSK envanterine girecek
22 Aralık 2019 21:36
|Pardus, 35 bin derslikte uygulanıyor. Yıl sonu hedefi 50 bin
22 Aralık 2019 19:20
|ODTÜ'lü hocalar, şekil değiştirebilen uçak kanatı yaptı
22 Aralık 2019 19:12