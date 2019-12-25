Vergi memuru evinde uyuşturucu ile yakalandı		 
Libya'ya Türk askeri gidecek mi? Erdoğan yanıtladı		 
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı		 
'Yeni Eylem Planı'nda AYM ve AİHM kararları dikkate alınacak'		 
Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukluk yıllarının geçtiği Seyranbağları'nda sürpriz okul ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un görme engelli öğrenciyle yaşadığı sohbet duygusal anlara sahne oldu
 25 Aralık 2019 15:03
Yazdır
Bakan Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da ve gittiği illerde fırsat buldukça sürpriz okul ziyaretleri gerçekleştiriyor. Büyüdüğü Seyranbağları Mahallesi'ndeki Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesine de sürpriz bir ziyarette bulunan Selçuk'u öğrenciler büyük ilgiyle karşıladı. Öğretmenler odasında meslektaşlarıyla çay içip sohbet eden Selçuk, daha sonra okulun konferans salonunu dolduran öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, Bakan Selçuk'u alkışlarla karşıladı. Selçuk, bu coşkuya 1 Kasım 2018 tarihinde Balıkesir'de bir okul açılışına katıldığı sırada öğrencilerin ilgisine ıslıkla karşılık verdiği gibi yine ıslık çalarak ortak oldu.

Çocukluk anılarını anlatan Selçuk, öğrencilerle kendi yolunu nasıl çizdiğini paylaştı. Bakan Selçuk, "Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi" diye konuştu.

"Ben sizi hissettim"

Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Selçuk, bu sırada bir öğretmenin koluna girerek kendisine doğru yaklaşan öğrenciyi fark etti. Selçuk, 9'ncu sınıf öğrencisi görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e hemen mikrofonu uzatıp, "Söyle yavrum seni dinliyorum" dedi. Hüseyin Gazi'nin "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" sözleri Bakan Selçuk'u oldukça duygulandırdı. Hüseyin'e sıkıca sarılan Selçuk, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah'ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bakan Selçuk, görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bakanlıkta çay içmeye davet

Bakan Selçuk, "2023 Eğitim Vizyonu gibi işler başarmak ve sizinle çalışmak istiyorum" diyen öğrenciyi de arkadaşlarını temsilen Bakanlığa çay içmeye davet etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan sonra alınan polis sayısını açıkladı
25 Aralık 2019 15:53		 Erdoğan'dan, Tunus heyetine sigara tavsiyesi: Acilen bırakın
25 Aralık 2019 15:47
Libya'ya Türk askeri gidecek mi? Erdoğan yanıtladı
25 Aralık 2019 15:20		 'Köprüyle, kanalla, tünelle, yüksek binalarla bir ülke güçlenmez'
25 Aralık 2019 14:56
'Yeni Eylem Planı'nda AYM ve AİHM kararları dikkate alınacak'
25 Aralık 2019 14:08		 'Amerika askeri gemilerine yol açmak için mi Kanal İstanbul açılıyor'
25 Aralık 2019 13:56
Bahçeli'den 2. defa Kanal İstanbul açıklaması
25 Aralık 2019 13:43		 Belediye Başkanı'ndan iş isteyen vatandaş ile ilginç diyalog
25 Aralık 2019 13:30
CHP'den 'iletişim fakültesi' açıklaması
25 Aralık 2019 13:19		 Erdoğan, sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti
25 Aralık 2019 13:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:53 - Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan sonra alınan polis sayısını açıkladı15:47 - Erdoğan'dan, Tunus heyetine sigara tavsiyesi: Acilen bırakın15:44 - 'Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı'15:41 - Ruhsatsız maden ocağında patlama: 2 ölü, 1 yaralı15:38 - Elektriği en çok bu saatte tükettik15:33 - Bakanlıktan, Adana'da selden etkilenenlere destek15:30 - Vergi memuru evinde uyuşturucu ile yakalandı15:20 - Libya'ya Türk askeri gidecek mi? Erdoğan yanıtladı15:18 - 'Adil yargılama hakkının uygulanması terör örgütlerini zarara uğratır'15:15 - İstinaf, Şanlıurfa'daki darbe girişimi davası kararını onadı
15:13 - Eskişehir'deki FETÖ davasında 7 sanığa hapis cezası15:11 - HDP'li eski büyükşehir belediye başkanı Mızraklı'nın tutukluluğuna devam15:09 - Antalya'da FETÖ'nün ilçe sorumlusuna hapis cezası15:03 - Bakan Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma14:56 - 'Köprüyle, kanalla, tünelle, yüksek binalarla bir ülke güçlenmez'14:50 - Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü14:48 - Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir14:42 - Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin de var kayıtlarının açıklanmasını istemesi 2
Kent şarkıları 5
değer mi hiç sorusu 1
öfori 2
yerli otomobil 1
görülen lüzum üzerine 3
yarışa girmek 4
hipoglisemi 1
hayır demek hayır demektir 4
hekimoğlu 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Giresun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bayat Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam