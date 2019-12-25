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Eskişehir'deki FETÖ davasında 7 sanığa hapis cezası

Terör örgütünün sözde "askeri yapılanması"nda yer aldıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 2 sanık 6 yıl 3'er ay, 5 sanık da 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı
 25 Aralık 2019 15:13
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Eskişehir'deki FETÖ davasında 7 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "askeri yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 9 sanıktan 7'sine çeşitli hapis cezaları verildi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına 8 sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Rıdvan Sünger'in avukatı Osman Nuri Uzun, müvekkilinin pişmanlık duyduğunu söyledi.

Sünger'in sürecin en başında kendi rızasıyla teslim olduğunu belirten Uzun, "Müvekkilim bu domuzu (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen) hoca sanmış. Beraatını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Emre Uzlu ve Nasuh Çakın'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.

Gökhan Çakır, Adem Akçay, Berat Gülenç, Mustafa Durmaz ve Rıdvan Sünger'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar vererek 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, Y.C'ye ise ceza verilmesine yer olmadığı kanaatına vardı.

Heyet, A.A'nın ise aynı suçtan Ankara'da yargılanıp hüküm giydiği için bu mahkemede yargılanmasına yer olmadığını kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
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