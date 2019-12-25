Vergi memuru evinde uyuşturucu ile yakalandı		 
Libya'ya Türk askeri gidecek mi? Erdoğan yanıtladı		 
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı		 
'Yeni Eylem Planı'nda AYM ve AİHM kararları dikkate alınacak'		 
Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Adil yargılama hakkının uygulanması terör örgütlerini zarara uğratır'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu: Terör örgütlerini en büyük zarar uğratacak ise devletin fertleri vasıtasıyla haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan, yanlışı doğrudan isabetli şekilde ayırmasıdır. Dolayısıyla adil yargılama hakkının uygulanması devletin ve vatandaşların menfaatinedir, terör örgütlerini de zarara uğratır.
 25 Aralık 2019 15:18
Yazdır
'Adil yargılama hakkının uygulanması terör örgütlerini zarara uğratır'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Temel yasalarımızda yaptığımız değişikliklerle bireyi devletin önüne çektik. Birey haklarını önceledik. Bu konuda devrim niteliğinde çalışmalarımız oldu." dedi.

Adalet Bakanlığınca düzenlenen "Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı" Ankara Hakimevi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, tarih boyunca varlıklarını uzun süre sürdüren güçlü devletlerin, insan haklarına ve adalete önem verdiklerini vurguladı.

Türk milletinin tarih boyunca insan haklarını gözettiğini belirten Cirit, buna rağmen bugün kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik birçok olumsuz olayın yaşandığını söyledi.

Cirit, Türkiye'de son 20 yılda kanunlarda yapılan değişikliklere işaret ederek, "Temel yasalarımızda yaptığımız değişikliklerle bireyi devletin önüne çektik. Birey haklarını önceledik. Bu konuda devrim niteliğinde çalışmalarımız oldu." diye konuştu.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde bir komisyon oluşturduklarını ifade eden Cirit, komisyonun faaliyetlerini yaklaşık 5 yıldır sürdürdüklerini ve çalışmaları kitaplaştırdıklarını kaydetti.

Cirit, yargının işleyişindeki bazı yapısal sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yapısal problemleri çözdüğümüz zaman hakim ve savcılara da yeterli eğitimi verdiğimiz zaman Türkiye daha iyi, daha adaletli bir ülke haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Adaletin etkili, şeffaf, hesap verebilir şekilde yönetimi konusunda tüm paydaşların sorumluluğu olduğuna işaret eden Cirit, toplantının adalet sisteminin iyileştirilmesine ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

- "Her kurumun üzerine düşeni yerine getirmesi elzemdir"

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için sorunların giderilmesi ve hukuki reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, İnsan Hakları Eylem Planı'nın bilgi ve tecrübeler dikkate alınarak güncellenmesinin sadece yargı için değil ülke için de önem taşıdığını söyledi.

Danıştayın temel hak ve özgürlükler konusunda etkin bir yargılama ile idareye yol gösterdiğini anlatan Güngör, "Danıştay, insan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2013'te kurduğu İnsan Hakları Komisyonu aracılığıyla hak ve ihlallerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Güngör, insan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yeni eylem planında, farklı bir vizyonla adalet hizmetinin daha ileriye taşınmasını sağlayacak somut ve uygulanabilir hedeflerin belirlenmesi, bunlara ulaşılabilmesi için takip edilecek etkili adımların ortaya konulması ve her kurumun bu hedefler doğrultusunda üzerine düşeni yerine getirmesi elzemdir. Yeni İnsan Hakları Eylem Planı'nın hedeflediğimiz verimli ve etkin bir yargı düzenine ulaşmamızı sağlayacak nitelikte ve hayırlı olmasını diliyorum."

- "Adil yargılama hakkının uygulanması terör örgütlerini zarara uğratır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da şiddetten arınmış bir toplumda yaşamanın en temel insan hakkı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kadınların şiddetten korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Feyzioğlu, "Bu çerçevede Sayın Adalet Bakanımızla ortak çalışmanın içindeyiz. Devletin tüm kurumlarının el ele vereceği, sivil toplumla birlikte çözeceği bir sorunla karşı karşıyayız. Bizim bu sorunu birbirimizi suçlayarak değil, el ele vererek çözmemiz lazım. Bu çerçevede, Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile TBB olarak kapsamlı bir protokolü en kısa zamanda hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.

Feyzioğlu, kişisel verilerin korunması, mağdur hakları gibi yeni nesil insan haklarının da içselleştirilmesi gerektiğini belirterek, bu konularda da çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Terör örgütlerinin isteğinin her zaman için devletin ve yargının yapacağı yanlışlardan zaman kazanmak olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Terör örgütlerini en büyük zarar uğratacak ise devletin fertleri vasıtasıyla haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan, yanlışı doğrudan isabetli şekilde ayırmasıdır. Dolayısıyla adil yargılama hakkının uygulanması devletin ve vatandaşların menfaatinedir, terör örgütlerini de zarara uğratır." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ise toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalarını katılımcı yöntemle yürüttüklerini belirten Açıkgül, "Toplantı kapsamında konunun bütün paydaşlarını bir masanın etrafında toplayarak, eylem planına ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini alacağız. Yapılacak çalışmaların sonunda da taslağı oluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın çağrısı
25 Aralık 2019 13:35		 ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi
25 Aralık 2019 12:03
TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama
24 Aralık 2019 14:49		 'İnsanların alın teri, hukukla hızlı ve etkin korunacak'
23 Aralık 2019 20:47
Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler
23 Aralık 2019 19:57		 TÜSİAD, SD2 2019 dönemi başarı hikayeleri açıklandı
23 Aralık 2019 13:49
Esnaf Konfederasyonu: 2019 esnafın beklediği gibi geçmedi!
23 Aralık 2019 10:31		 Asgaride yatırımlar ve ülke gözetilmeli
23 Aralık 2019 07:35
Yılbaşı için 'merdiven altı gıda' uyarısı
22 Aralık 2019 11:51		 TİSK Yönetim Kurulu: Yeni asgari ücrette dengeler gözetilmeli
22 Aralık 2019 11:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:53 - Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan sonra alınan polis sayısını açıkladı15:47 - Erdoğan'dan, Tunus heyetine sigara tavsiyesi: Acilen bırakın15:44 - 'Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı'15:41 - Ruhsatsız maden ocağında patlama: 2 ölü, 1 yaralı15:38 - Elektriği en çok bu saatte tükettik15:33 - Bakanlıktan, Adana'da selden etkilenenlere destek15:30 - Vergi memuru evinde uyuşturucu ile yakalandı15:20 - Libya'ya Türk askeri gidecek mi? Erdoğan yanıtladı15:18 - 'Adil yargılama hakkının uygulanması terör örgütlerini zarara uğratır'15:15 - İstinaf, Şanlıurfa'daki darbe girişimi davası kararını onadı
15:13 - Eskişehir'deki FETÖ davasında 7 sanığa hapis cezası15:11 - HDP'li eski büyükşehir belediye başkanı Mızraklı'nın tutukluluğuna devam15:09 - Antalya'da FETÖ'nün ilçe sorumlusuna hapis cezası15:03 - Bakan Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma14:56 - 'Köprüyle, kanalla, tünelle, yüksek binalarla bir ülke güçlenmez'14:50 - Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü14:48 - Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir14:42 - Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanı değerli hissettiren kral hareketler 5
120 bin suriyelinin türkiye sınırına dayanması 3
kanal istanbul'u yapacağız yapacağız yapacağız 3
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
kanal istanbul lazım çünkü karadeniz patlayabilir 3
çekip gitme isteği 1
gözlemlerime dayanarak 2
evlilik 4
beşiktaş'ın var kayıtlarının açıklanmasını istemesi 2
la masia 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Giresun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bayat Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam