Libya'ya Türk askeri gidecek mi? Erdoğan yanıtladı		 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Libya konusu önemli bir konu. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.

Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Tunus'u istikrarın unsuru olarak görüyoruz.

TİKA'nın Tunus'ta inşa edeceği hastane konusunda arkadaşlarımız mutabakatı sağladı. En kısa zamanda bunun protokolünü imzalamak suretiyle adımı atacağız.

TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz.

Yunanistan'ın burada söz sahibi olması söz konusu değil. Wagner oraya hangi sıfatla geldiler ne gibi bağlantılar var medya olarak sormanız lazım. Türkiye bir davet alırsa buna icabet eder. Hafter meşru değil. Biz uluslararası karşılığı olan yönetimle adımlar atıyoruz. Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim."