Elektriği en çok bu saatte tükettik
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 499 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 105 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti
|25 Aralık 2019 15:38
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Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 635 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 499 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 105 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 839 bin 532 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 849 bin 635 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 206 bin 997 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 206 bin 33 megavatsaat ile doğal gaz ve 138 bin 778 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 1687 megavatsat elektrik ihracatı, 11 bin 790 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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