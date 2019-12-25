Erdoğan'dan, Tunus heyetine sigara tavsiyesi: Acilen bırakın
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun sigara kokması üzerine 'Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum' dedi
|25 Aralık 2019 15:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programında olmadığı halde sürpriz bir şekilde Tunus'a gitmişti. Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısı sırasında Tunus heyetinin,salona sigara içip gelmesi ve salonu sigara kokması Erdoğan'ın dikkatini çekti.
"ACİLEN SİGARAYI BIRAKIN"
Basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu.Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum." ifadelerini kullandı.
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