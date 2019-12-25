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Sıcak hava grip vakalarını arttırdı

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hastalıkların artmasına neden oldu. Hastanelerin acil servislerinde grip yoğunluğu var.
 25 Aralık 2019 16:21
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Sıcak hava grip vakalarını arttırdı

İstanbul'da aralık ayında sıcaklık 18 dereceye ulaştı.

Gündüz ılık hava gece yerini soğuğa bırakınca bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Grip hastalığı da en çok bu havalarda hızlı yayılıyor.

İstanbul'da hastanelerin acil servsileri doldu taştı, sağlık personelleri de hasta.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, bu mevsim tam kapasite çalışıyor.Grip, en çok teşhisi konulan hastalık oldu.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevim, "Kişi gündüz terliyor, üzerini değiştiremediği için akşam üstü o terle üşütmeye ve akşamına hasta olmaya başlıyor" dedi.

Bu havalarda hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birinin seçilen kıyafetler olduğunu belirten Dr. Çevim, "Pamuklu kıyafet giymemiz lazım, terlediğimiz zaman kendimizi korumamız gerekiyor ya da mümkünse üzerimizi değiştirmemiz gerekiyor" önerisinde bulundu.

EVDE İSTİRAHAT ETMEK VE BOL SIVI ALMAK GEREKİYOR

Lodosun uzun sürmesi de bağışıklığı düşürüyor. Bu dönemlerde bol sıvı almanın da önemli olduğunu aktaran Dr. Çevim, "Aslında İstanbul'da 6-8 saat lodosta herkesin başı ağrır, baca tüter, kömür sobasından zehirlenmeler olur. Lodosta bunlar beklediğimiz şeyler ama uzun sürmesi bizim ayarımızı biraz bozdu. 3 gün sürdü, uyanıyoruz 18 derece, ertesi gün sanki eylül ayındaymışız gibi. Evde istirahat etmeleri gerekir ve bol sıvı almaları gerekir. Ateşleri yükselirse sadece ateş düşürücü öneriyoruz" diye konuştu.
NTV
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