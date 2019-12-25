Gelecek Partisi'nde 'A takımı' açıklandı
|25 Aralık 2019 16:30
|Yazdır
Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak siyaset sahnesine yeniden dönen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Parti Başkanlık Kurulu ve 'gölge kabine' olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu başkanlarını açıkladı.
Ankara Meyra Palace otelde yapılan toplantının ardından düzenlediği basın toplantısıyla A takımını açıklayan Davutoğlu'nun Başkanlar Kurulu'nda 17, "gölge kabine" olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu'nda 16 kişi yer aldı.
Gelecek Partisi Parti Başkanlar Kurulu üyeleri şöyle:
Siyasi İşler Başkanlığı ve Parti sözcüsü Selim Temurci
Teşkilat Başkanlığı: Nedim Yamalı
Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı: Ayhan Sefer Üstün
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanlığı: Doğan Demir
Politika İzleme Kurulu Koordinatörlüğü: Feridun Bilgin
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: Selçuk Özdağ
Sosyal Politikalar Başkanlığı: Feramuz Üstün
İletişim Başkanlığı: Neslihan Çevik
İnsan Hakları Başkanlığı: Vahdettin İnce
Parti İçi Eğitim Başkanlığı: Mehmet Ali Pulcu
Dış İlişkiler Başkanlığı: Ümit Yardım
Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanlığı: Etyen Mahçupyan
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı: Sema İlkin
Kadın Politikaları Başkanlığı: Habibe Çiftçioğlu Başar
Gençlik Politikaları Başkanlığı: Mustafa Güzel
İdari ve Mali İşler Başkanlığı: Abdullah Bağcı
Genel Sekreter: Şenol Gürşan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Pakdemirli'den 'Karadenizde örtü yangını' açıklaması
25 Aralık 2019 17:21
|Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı
25 Aralık 2019 17:09
|Şentop: 30 bin 441 emniyet mensubu ihraç edildi
25 Aralık 2019 16:50
|Ahmet Hakan Hürriyet'teki ekibini meyhaneye götürdü
25 Aralık 2019 16:34
|Davutoğlu: Kanal İstanbul için rapor hazırlayacağız
25 Aralık 2019 16:33
|Bakan Selçuk'u duygulandıran kucaklaşma
25 Aralık 2019 16:21
|Destici'den İmamoğlu'na: Meclisi kararı olmadan çekilemez
25 Aralık 2019 16:11
|15 Temmuz'dan sonra 112 bin yeni polis alındı
25 Aralık 2019 15:53
|Erdoğan'dan, Tunus heyetine sigara tavsiyesi: Acilen bırakın
25 Aralık 2019 15:47
|Libya'ya Türk askeri gidecek mi? Erdoğan yanıtladı
25 Aralık 2019 15:20