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Davutoğlu: Kanal İstanbul için rapor hazırlayacağız

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin gelecek hafta kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını söyledi
 25 Aralık 2019 16:33
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Davutoğlu: Kanal İstanbul için rapor hazırlayacağız

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin gelecek hafta kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin yeni yönetim kadrolarını açıklamak için düzenlediği basın toplantısı sonrası, gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Davutoğlu, Başbakanlık döneminde aldığı raporlardan tatmin olmadığı için tekrar fizibilite yapılması talimatı verdiğini hatırlatarak, "Sur içi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağını ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul'un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum. Türkiye'nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım. Bütün bu kaygıları Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı'na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım" dedi.

'LİBYA ANLAŞMASI DOĞRU'

Davutoğlu, Libya ile yapılan anlaşmanın doğru olduğunu söyleyerek, "Türkiye Akdeniz'in en uzun kıyısına sahiptir. Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye'nin bölgede kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Dikkat edilmesi gereken şudur. Devam eden iç savaşta Türkiye'yi askeri bir riske sokmaksızın bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Var olan hükümet kesinlikle desteklenmeli, atılacak askeri adımlar son derece dikkatli atılmalı" diye konuştu.
DHA
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