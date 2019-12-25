Ahmet Hakan Hürriyet'teki ekibini meyhaneye götürdü
Hürriyet Gazetesi'nin çiçeği burnunda genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, ekibini meyhaneye götürdü
|25 Aralık 2019 16:34
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet'in muhabirleriyle ve yazarlarıyla dışarıda topluca yemeğe çıktı.
Bir meyhanede gerçekleşen tanışma ve yeni yıl yemeğinde, gazete için moral depolandığı, çalışanların da buluşmadan memnun kaldığı öğrenildi.
Ahmet Hakan'ın haber ve muhabir ağırlıklı bir yayın çizgisi izleyeceğini, gazete çalışanlarına aktardığı öğrenildi.
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