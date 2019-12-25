Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
|25 Aralık 2019 16:42
|Yazdır
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nda üç gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Son yağışlarla pistlerdeki kar kalınlığının önemli ölçüde arttığını belirten Cıngı, şöyle konuştu:
"Erciyes Dağı'nda aralık ayı olmasına rağmen ocak, şubat ayları gibi yoğun bir ziyaretçi talebiyle karşılaşıyoruz. Önceki yıllarda hafta içi pistlerde 3-5 kişi olurken şu anda kayakçı izdihamıyla karşı karşıyayız. Bunda önemli sportif faaliyetlerin etkisi var. Erciyes, Avusturya, İsviçre ve Fransa'daki kayak merkezleri gibi yoğun kayakçı talebiyle karşı karşıya. Pistlerimizi 10 Aralık'ta açmıştık. Bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de iki yerde kayak yapılıyor. Bunlardan biri Erciyes. Son 2 gündür gelen yağışla beraber diğer bağlantı pistlerimizi de açacağız."
Cıngı, Polonya'dan charter seferlerini başlattıklarını anımsatarak "Ukrayna ve Rusya'dan bazı haftalar 4-5 uçak yabancı ziyaretçi gelecek. Şu anda yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığına sahibiz. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçüsü var ama bu kriter olmamalı. Ezilmiş kar kalınlığı açık pistlerimizde 40-50 santimetreyi buldu." dedi.
Bazı kayak merkezlerinde yağışın artması için kar duasına çıkıldığına dikkati çeken Cıngı, bütün kayak merkezlerinde yağacak karın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 kişinin öldüğü maden ocağı mühürlendi
25 Aralık 2019 17:31
|Ankara'da bu yollar cuma günü trafiğe kapatılacak
25 Aralık 2019 16:19
|Bakanlıktan, Adana'da selden etkilenenlere destek
25 Aralık 2019 15:33
|Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü
25 Aralık 2019 14:50
|Adana 56 yılın en yüksek yağışını aldı
25 Aralık 2019 14:34
|Araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
25 Aralık 2019 14:20
|Ilgaz Dağı'ndaki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı
25 Aralık 2019 13:46
|Arap turistlerin Karadeniz'deki yatırımları giderek artıyor
25 Aralık 2019 13:32
|Sivas'ta kar etkili oldu, 24 köy yolu kapandı
25 Aralık 2019 13:12
|Kar Abant'ı beyaza bürüdü
25 Aralık 2019 12:43