E-devletten elektrik ve doğalgaz aboneliği feshi yapılabilecek
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğalgaz abonelik feshinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı
|25 Aralık 2019 16:44
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğalgaz abonelik feshinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.
Dijjital Dönüşüm Ofisi kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte yapılan duyuru
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