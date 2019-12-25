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E-devletten elektrik ve doğalgaz aboneliği feshi yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğalgaz abonelik feshinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı
 25 Aralık 2019 16:44
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E-devletten elektrik ve doğalgaz aboneliği feshi yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğalgaz abonelik feshinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Dijjital Dönüşüm Ofisi kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte yapılan duyuru

Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalinde.

Memurlar.Net
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