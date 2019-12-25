Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|25 Aralık 2019 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9470
|5,9480
|5,9380
|5,9390
|Avro
|6,5970
|6,5980
|6,5880
|6,5890
|Sterlin
|7,6760
|7,7140
|7,6890
|7,7280
|İsviçre Frangı
|6,0380
|6,0680
|6,0410
|6,0710
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9150
|5,9750
|5,9100
|5,9700
|Avro
|6,5500
|6,6200
|6,5500
|6,6200
|Sterlin
|7,6160
|7,7700
|7,6230
|7,7770
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