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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 25 Aralık 2019 17:14
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9470 5,9480 5,9380 5,9390
Avro 6,5970 6,5980 6,5880 6,5890
Sterlin 7,6760 7,7140 7,6890 7,7280
İsviçre Frangı 6,0380 6,0680 6,0410 6,0710
ANKARA
ABD Doları 5,9150 5,9750 5,9100 5,9700
Avro 6,5500 6,6200 6,5500 6,6200
Sterlin 7,6160 7,7700 7,6230 7,7770
Anadolu Ajansı
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