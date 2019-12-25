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Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Aralık Salı günü olduğu belirtildi.
 25 Aralık 2019 17:34
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Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Aralık Salı günü olduğu belirtildi.

Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyen vatandaşlarımız için son müracaat tarihi 31 Aralık Salı günüdür. Vatandaşlarımız söz konusu başvurularının e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Başvuruda yapılması gerekenler, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal sitesindeki https://imarbarisi.csb.gov.tr/görsel yayınlarda anlatılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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