Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Aralık Salı günü olduğu belirtildi.
|25 Aralık 2019 17:34
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Aralık Salı günü olduğu belirtildi.
Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyen vatandaşlarımız için son müracaat tarihi 31 Aralık Salı günüdür. Vatandaşlarımız söz konusu başvurularının e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Başvuruda yapılması gerekenler, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal sitesindeki https://imarbarisi.csb.gov.tr/görsel yayınlarda anlatılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Elektriği en çok bu saatte tükettik
25 Aralık 2019 15:38
|80 milyon liralık büyük ikramiye yeni sahibini bekliyor
25 Aralık 2019 12:38
|Müşterilerin kitap okuyarak sıra beklediği fırın
25 Aralık 2019 12:20
|Evde yapılan konserveler ölümcül olabilir
25 Aralık 2019 11:53
|Kanal İstanbul'un ÇED raporunda 200 akademisyen imzası
25 Aralık 2019 11:25
|Türkiye'nin en yaşlı insanı öldü
25 Aralık 2019 11:09
|Dünya ikincisi oldukları yangın söndürme robotunu hayata geçirmek istiyorlar
25 Aralık 2019 10:42
|Doğu'da dört il için kar ve fırtına uyarısı
25 Aralık 2019 09:42
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
25 Aralık 2019 06:31
|Gamze'nin ölümü davasında sanıklar hakim karşısında
24 Aralık 2019 22:54