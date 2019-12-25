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Akıncı Üssü davasında sanıkların savunmaları alınıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, eski astsubay Hamdi Çıplak ve eski üsteğmen Ahmet Çamoğlu esasa ilişkin savunma yaptı
 25 Aralık 2019 17:43
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Akıncı Üssü davasında sanıkların savunmaları alınıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Hamdi Çıplak, olay günü İstanbul SAT Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığını, tim komutanı eski yüzbaşı Özay Cödel'in emriyle Yeşilköy Askeri Havaalanı'ndan Casa tipi uçağa binip, Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlattı.

Çıplak, Akıncı Üssü'ne indiklerinde üssün güvenliğini korumakla görevlendirildiklerini belirterek, "Nizamiye bölgesinde 'ateş' komutuyla yere bir iki el ateş ettim. Grubun geri gitmesiyle de ateşi kestim." diye konuştu.

Öldürmek maksadıyla kimseye ateş etmediğini savunan Çıplak, darbe karşıtı vatandaşlara doğru çok yakın mesafeden ateş ettiği yönündeki iddiayı reddederek, 8 kişinin öldürülmesi, 84 kişinin yaralanmasına asli fail olarak iştirak ettiği yönündeki tespiti de kabul etmedi.

Sanık Çıplak, mütalaada geçen, Akıncı Üssü lojman nizamiyesinin karşısındaki camide sela okunmaya başlaması üzerine eski yüzbaşı Ferhat Erten'in talimatıyla, Yücel Özcan ve Erdinç Kurt'la bahse konu camiye, giriş kapısının camlarını kırarak girdikten sonra, merkezi sistem cihazını aradıkları, fakat bulamayarak nizamiyeye geri döndükleri tespitini de kabul etmedi.

Sanık eski üsteğmen Ahmet Çamoğlu da gözaltı ve savcılık sürecinde baskıyla ifade verdiğini ileri sürerek, daha önceki beyanlarını kabul etmedi.

Darbe girişimininden birkaç gün önce piknikte olduğu sırada Kuzey SAT Grup Komutanı eski yüzbaşı Özay Cödel'in aradığını ve kendisini birliğe çağırdığını söyleyen Çamoğlu, Cödel'in kendisine malzeme listesi verip görevi daha sonra açıklayacağını söylediğini aktardı.

Çamoğlu, olay günü Cödel'in emriyle birliğine gittiğini, akabinde orada oluşturulan bir timle havaalanına, ardından da Akıncı Üssü'ne geçtiklerini belirtti.

Sanık Çamoğlu, 15 Temmuz'da yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Uçakta kıyafetlerimizi giydik. Uçak indi, havacı bir personel karşıladı. Özay yüzbaşı 'Terör saldırısı olabilir' dedi. Yenikent Nizamiyesine gittik. Daha sonra koruma görevi için lojman nizamiyesine geçtik. Ferhat yüzbaşı 'Burada kal' dedi.

Nizamiye kalabalıktı. Bağıran çağıran insanlar vardı. Bunların lojmana girmesine izin verilmeyeceği kararı verildi. Kalabalığın içine girdim. Ortalığı sakinleştirmeye çalıştım. Geri çağırıldığım sırada silah sesi geldi. Arkamı döndüğümde yaralılar vardı."

Savcının esasa ilişkin mütalaasında geçen FETÖ üyesi olduğuna dair iddiayı da reddeden Çamoğlu, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
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