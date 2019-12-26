Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?

Bilindiği üzere, 03 Aralık 2019 tarihli "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Yine Değişecek mi ?" başlıklı haberimizde; 2020 yılının yaklaştığı bugünlerde akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinin yeniden değişip değişmeyeceği ile ilgili meraklı bekleyişin sürdüğü, şayet yeni bir değişiklik yapılacaksa Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararı dikkate alınarak yıl içerisinde yapılan bilimsel faaliyetlere yönelik geçiş düzenlemesine yer verilmesinin hakkaniyetli olacağını gündeme getirmiştik.

Aradan geçen süre zarfında yönetmelikle ilgili yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmamış olup yılın sonunun yaklaşması ve akademik teşvik ödeneği başvuru takvimlerinin yükseköğretim kurumlarınca ilan etmek zorunda olmaları sebebiyle belirsiz süreç devam etmektedir.

Diğer taraftan, akademik teşvik puanın hesaplanmasında SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri için makalenin yayınlandığı yıl için derginin ULAKBİM puanını esas alan ve aşağıdaki tabloda verilen p katsayısı kullanılmaktadır. Buradaki p katsayısı, SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri için bir çarpan olarak eşitliğe dahil edilmektedir.

23.05.2019 tarihi itibarıyla, TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı kapsamında, Journal Citation Reports (JCR) indeksinde yer alan dergilerinin puanlanmasında yeni bir sisteme geçmiştir. Önceki sistemde dergi puanı hesaplanırken, dergiler makale etki puanına göre sıralanıp ortalamanın iki standart sapma üzerinde yer alan dergilere 100, ortalamanın iki standart sapma altında kalan dergilere ise 0 puanı verilip arada kalan dergilerin puanlarında ise normalizasyon yöntemi kullanılarak hesaplanıyordu.

TÜBİTAK, yeni UBYT programında, bu normalizasyon yerine, doğrudan makale etki puanını kullanmayı tercih etmiştir. Destek kapsamına alınacak dergiler için ise bir eşik değeri belirlenmiştir. Makale etki puanı 0.25'in üzerinde olan dergiler sisteme dahil edilmiştir. Bu değişiklik ile 2018 yılında UBYT kapsamında teşvik edilen bazı dergiler, JCR indeksinde olmasına rağmen , makale etki puanı 0.25'in altında olması nedeniyle 2019 yılında listede yer alamamıştır.

UBYT yönetmeliğinde yapılan önemli değişikliklerden bir diğeri ise yazarlar arası paylaşım ile ilgilidir. Makale etki puanı 1 değerini geçen dergilerde yapılan yayınlar için, yurt dışı adresli yazarların teşvik miktarı hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmiştir. Burada amaç, uluslararası işbirliklerinin teşvik edilmesidir.

TÜBİTAK UBYT kapsamında yapılan bu değişiklikler akademik teşvik yönetmeliğinde de değişiklik yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hem yönetmeliğin güncellenmesi hem de YÖKSİS üzerinden veri girişlerinin ve puanlama sisteminin güncellenmesi gerekmektedir. Akademik teşvik başvuru takviminin yaklaşması nedeniyle, sürecin etkili ve zamanında yönetimi açısından bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Son olarak, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği güncellenmeden önce bir öneride bulunmak yerinde olacaktır. TÜBİTAK UBYT kapsamında yapılan ve amacı uluslararası işbirliklerini destelemek olan yurt dışı adresli yazarların teşvik miktarı hesaplamasına dahil edilmemesi husususun akademik teşvik puanı hesaplanırken de dikkate alınması uluslararası ortak makale ve proje çalışmalarının teşvik edilmesi noktasında önemli bir adım olacaktır.