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Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı
|25 Aralık 2019 17:52
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