MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi		 
Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler		 
Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı		 
ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi		 
Bakan Pakdemirli'den 'Karadenizde örtü yangını' açıklaması		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'nin Sarız ilçesinde eğitime kar engeli

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi
 25 Aralık 2019 18:06
Yazdır
Kayseri'nin Sarız ilçesinde eğitime kar engeli

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı
25 Aralık 2019 18:46		 2 kişinin öldüğü maden ocağı mühürlendi
25 Aralık 2019 17:31
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
25 Aralık 2019 16:42		 Ankara'da bu yollar cuma günü trafiğe kapatılacak
25 Aralık 2019 16:19
Bakanlıktan, Adana'da selden etkilenenlere destek
25 Aralık 2019 15:33		 Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü
25 Aralık 2019 14:50
Adana 56 yılın en yüksek yağışını aldı
25 Aralık 2019 14:34		 Araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
25 Aralık 2019 14:20
Ilgaz Dağı'ndaki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı
25 Aralık 2019 13:46		 Arap turistlerin Karadeniz'deki yatırımları giderek artıyor
25 Aralık 2019 13:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması19:07 - Prof. Dr. Öztürk: Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir19:03 - Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı18:59 - MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi18:55 - Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti18:53 - Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler18:49 - Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı18:46 - Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı18:41 - İYİ Partili Çıray: Kanal İstanbul Montrö'yü tartışmaya açar18:37 - ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi
18:29 - Saat ile gözlük siparişi verdi, kum ve patates geldi18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:10 - 'Yargı reformu doğru bir iştir, eksiktir, daha yapılacaktır'18:06 - Kayseri'nin Sarız ilçesinde eğitime kar engeli17:52 - Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı17:51 - TCDD de, güvenlik soruşturması yapmayacak17:46 - Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası17:43 - Akıncı Üssü davasında sanıkların savunmaları alınıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlık 6
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 4
kanal istanbul'a karşı çıkanlar şuursuz ve gayri millidir 3
hipoglisemi 1
canan karatay 4
feriştah yenge 6
iğneden korkma 2
Kent şarkıları 6
Kali yuga 2
gözlemlerime dayanarak 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Giresun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam